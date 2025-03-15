Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
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Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области
Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области
Украинские войска маловероятно, что пойдут на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь. Возможно ВСУ попытаются устроить там второе символическое сидение в Крынках
2025-03-15T11:00
2025-03-15T11:00
новости
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.По его словам, Горналь — это населенный пункт, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Отвечая на вопрос, насколько район Горналя удобен для обороны, историк отметил, что в этом случае все зависит от того, смогут ли ВС РФ перерезать им коммуникации.Тем временем Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти. Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
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новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области

11:00 15.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинские войска маловероятно, что пойдут на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь. Возможно ВСУ попытаются устроить там второе символическое сидение в Крынках
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
По его словам, Горналь — это населенный пункт, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Отвечая на вопрос, насколько район Горналя удобен для обороны, историк отметил, что в этом случае все зависит от того, смогут ли ВС РФ перерезать им коммуникации.
“Может быть, ВСУ попытаются устроить там второе символическое сидение в Крынках. Но, как показала практика, сейчас давать краткосрочные прогнозы мы не в состоянии. Еще три дня назад никто же не мог предсказать, что после нашего прохода по трубе произойдет такой резкий обвал Курского выступа. Надеюсь, наши командиры придумают еще что-нибудь интересное”, — заявил Поликарпов.
Тем временем Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
 
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