Символическое сидение в Горнале: Поликарпов о том, где окажутся ВСУ после Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Украинские войска маловероятно, что пойдут на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь. Возможно ВСУ попытаются устроить там второе символическое сидение в Крынках
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
По его словам, Горналь — это населенный пункт, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Отвечая на вопрос, насколько район Горналя удобен для обороны, историк отметил, что в этом случае все зависит от того, смогут ли ВС РФ перерезать им коммуникации.
“Может быть, ВСУ попытаются устроить там второе символическое сидение в Крынках. Но, как показала практика, сейчас давать краткосрочные прогнозы мы не в состоянии. Еще три дня назад никто же не мог предсказать, что после нашего прохода по трубе произойдет такой резкий обвал Курского выступа. Надеюсь, наши командиры придумают еще что-нибудь интересное”, — заявил Поликарпов.
Тем временем Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти.