https://ukraina.ru/20250312/1061748723.html
Военная разведка России обращается к жителям Украины
Военная разведка России обращается к жителям Украины - 12.03.2025 Украина.ру
Военная разведка России обращается к жителям Украины
Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти
2025-03-12T16:56
2025-03-12T16:56
2025-03-12T17:01
украина
россия
новости
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Наша армия освобождает города Украины. В Донецке, Луганске, Мариуполе и других освобожденных городах люди живут в покое и безопасности, они не вынуждены прятаться от ловчих отрядов ТЦК, забирающих мужчин на верную смерть, в освобожденных нами городах люди строят жизнь для себя и своих семей, строят будущее, свободное от смерти, нищеты и лжи. Если вы хотите, чтобы ваш город скорее оказался под властью, для которой вы являетесь гражданами и людьми, а не дешевым мясом, использующимся для реализации коммерческих интересов западных хозяев концлагеря, то напишите в наш бот.Нас интересует любая информация, касающаяся ВСУ, ГУР, НГУ, подразделений иностранных боевиков и иных ведомств и структур, служащих оккупационному правительству Зеленского. Мы понимаем состояние, в котором сейчас находится народ Украины, поэтому за эффективную помощь нам, мы предлагаем щедрое финансовое вознаграждение, которого хватит, чтобы покинуть территорию концлагеря.Данный бот является единственным официальным ботом военной разведки России, держа с нами контакт именно через него, вы получите максимальный уровень безопасности ваших добрых дел.Также мы обращаемся к администраторам сообществ, ведущих информационную войну против западных оккупационных сил: помогите нам в распространении бота, таким образом вы внесете весомый вклад в приближение окончания войны и освобождение порабощенных народов.Написать нам:@oko_saurona2_robotС уважением, военная разведка России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, россия, новости
Военная разведка России обращается к жителям Украины
16:56 12.03.2025 (обновлено: 17:01 12.03.2025)
Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти
Наша армия освобождает города Украины. В Донецке, Луганске, Мариуполе и других освобожденных городах люди живут в покое и безопасности, они не вынуждены прятаться от ловчих отрядов ТЦК, забирающих мужчин на верную смерть, в освобожденных нами городах люди строят жизнь для себя и своих семей, строят будущее, свободное от смерти, нищеты и лжи.
Если вы хотите, чтобы ваш город скорее оказался под властью, для которой вы являетесь гражданами и людьми, а не дешевым мясом, использующимся для реализации коммерческих интересов западных хозяев концлагеря, то напишите в наш бот.
Нас интересует любая информация, касающаяся ВСУ
, ГУР, НГУ, подразделений иностранных боевиков и иных ведомств и структур, служащих оккупационному правительству Зеленского
. Мы понимаем состояние, в котором сейчас находится народ Украины, поэтому за эффективную помощь нам, мы предлагаем щедрое финансовое вознаграждение, которого хватит, чтобы покинуть территорию концлагеря.
Данный бот является единственным официальным ботом военной разведки России, держа с нами контакт именно через него, вы получите максимальный уровень безопасности ваших добрых дел.
Также мы обращаемся к администраторам сообществ, ведущих информационную войну против западных оккупационных сил: помогите нам в распространении бота, таким образом вы внесете весомый вклад в приближение окончания войны и освобождение порабощенных народов.
С уважением, военная разведка России.