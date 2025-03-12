https://ukraina.ru/20250312/1061748723.html

Военная разведка России обращается к жителям Украины

Военная разведка России обращается к жителям Украины - 12.03.2025 Украина.ру

Военная разведка России обращается к жителям Украины

Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти

2025-03-12T16:56

2025-03-12T16:56

2025-03-12T17:01

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061748314_378:434:2403:1573_1920x0_80_0_0_f117a4ff159dbd5961a887564cdcd4ea.jpg

Наша армия освобождает города Украины. В Донецке, Луганске, Мариуполе и других освобожденных городах люди живут в покое и безопасности, они не вынуждены прятаться от ловчих отрядов ТЦК, забирающих мужчин на верную смерть, в освобожденных нами городах люди строят жизнь для себя и своих семей, строят будущее, свободное от смерти, нищеты и лжи. Если вы хотите, чтобы ваш город скорее оказался под властью, для которой вы являетесь гражданами и людьми, а не дешевым мясом, использующимся для реализации коммерческих интересов западных хозяев концлагеря, то напишите в наш бот.Нас интересует любая информация, касающаяся ВСУ, ГУР, НГУ, подразделений иностранных боевиков и иных ведомств и структур, служащих оккупационному правительству Зеленского. Мы понимаем состояние, в котором сейчас находится народ Украины, поэтому за эффективную помощь нам, мы предлагаем щедрое финансовое вознаграждение, которого хватит, чтобы покинуть территорию концлагеря.Данный бот является единственным официальным ботом военной разведки России, держа с нами контакт именно через него, вы получите максимальный уровень безопасности ваших добрых дел.Также мы обращаемся к администраторам сообществ, ведущих информационную войну против западных оккупационных сил: помогите нам в распространении бота, таким образом вы внесете весомый вклад в приближение окончания войны и освобождение порабощенных народов.Написать нам:@oko_saurona2_robotС уважением, военная разведка России.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости