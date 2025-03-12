Военная разведка России обращается к жителям Украины - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061748723.html
Военная разведка России обращается к жителям Украины
Военная разведка России обращается к жителям Украины - 12.03.2025 Украина.ру
Военная разведка России обращается к жителям Украины
Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти
2025-03-12T16:56
2025-03-12T17:01
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061748314_378:434:2403:1573_1920x0_80_0_0_f117a4ff159dbd5961a887564cdcd4ea.jpg
Наша армия освобождает города Украины. В Донецке, Луганске, Мариуполе и других освобожденных городах люди живут в покое и безопасности, они не вынуждены прятаться от ловчих отрядов ТЦК, забирающих мужчин на верную смерть, в освобожденных нами городах люди строят жизнь для себя и своих семей, строят будущее, свободное от смерти, нищеты и лжи. Если вы хотите, чтобы ваш город скорее оказался под властью, для которой вы являетесь гражданами и людьми, а не дешевым мясом, использующимся для реализации коммерческих интересов западных хозяев концлагеря, то напишите в наш бот.Нас интересует любая информация, касающаяся ВСУ, ГУР, НГУ, подразделений иностранных боевиков и иных ведомств и структур, служащих оккупационному правительству Зеленского. Мы понимаем состояние, в котором сейчас находится народ Украины, поэтому за эффективную помощь нам, мы предлагаем щедрое финансовое вознаграждение, которого хватит, чтобы покинуть территорию концлагеря.Данный бот является единственным официальным ботом военной разведки России, держа с нами контакт именно через него, вы получите максимальный уровень безопасности ваших добрых дел.Также мы обращаемся к администраторам сообществ, ведущих информационную войну против западных оккупационных сил: помогите нам в распространении бота, таким образом вы внесете весомый вклад в приближение окончания войны и освобождение порабощенных народов.Написать нам:@oko_saurona2_robotС уважением, военная разведка России.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061748314_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6238ae7ed735f21215d6e55cd4276913.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, новости
Украина, Россия, Новости

Военная разведка России обращается к жителям Украины

16:56 12.03.2025 (обновлено: 17:01 12.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военная разведка России обращается к жителям Украины, сердца и умы которых ещё не поражены скверной пропаганды западных палачей, превративших Украину в лагерь смерти
Наша армия освобождает города Украины. В Донецке, Луганске, Мариуполе и других освобожденных городах люди живут в покое и безопасности, они не вынуждены прятаться от ловчих отрядов ТЦК, забирающих мужчин на верную смерть, в освобожденных нами городах люди строят жизнь для себя и своих семей, строят будущее, свободное от смерти, нищеты и лжи.
Если вы хотите, чтобы ваш город скорее оказался под властью, для которой вы являетесь гражданами и людьми, а не дешевым мясом, использующимся для реализации коммерческих интересов западных хозяев концлагеря, то напишите в наш бот.
Нас интересует любая информация, касающаяся ВСУ, ГУР, НГУ, подразделений иностранных боевиков и иных ведомств и структур, служащих оккупационному правительству Зеленского. Мы понимаем состояние, в котором сейчас находится народ Украины, поэтому за эффективную помощь нам, мы предлагаем щедрое финансовое вознаграждение, которого хватит, чтобы покинуть территорию концлагеря.
Данный бот является единственным официальным ботом военной разведки России, держа с нами контакт именно через него, вы получите максимальный уровень безопасности ваших добрых дел.
Также мы обращаемся к администраторам сообществ, ведущих информационную войну против западных оккупационных сил: помогите нам в распространении бота, таким образом вы внесете весомый вклад в приближение окончания войны и освобождение порабощенных народов.
Написать нам:
@oko_saurona2_robot
С уважением, военная разведка России.
 
УкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
17:50Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать
17:44СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
17:38Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР
17:04Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя
16:56Военная разведка России обращается к жителям Украины
16:21Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины
16:12Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике
16:00Могли ли США уничтожить СССР ядерной бомбой и почему в этой стране не было места русским — Ищенко
15:41Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский
15:31Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского
14:28Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины
14:13Суджа фактически освобождена. В городе осталось не больше двух рот ВСУ
14:12Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны
14:11Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС
14:01Судом и майданом против политических оппонентов. Готовясь к войне, ЕС строит "контролируемую демократию"
13:52Шольц поддержал идею прекращения огня на Украине
13:43ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия
13:29Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров
13:28Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности
Лента новостейМолния