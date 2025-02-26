https://ukraina.ru/20250226/1061360873.html

Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраля

Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру

Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраля

Трамп назвал соглашение США и Украины по редкоземельным металлам большой сделкой и засмотрелся на ресурсы РФ. Российские военные уничтожают противника и технику. В Крыму указали, что Зеленский стал ненужным, ему предрекли побег за границу

2025-02-26T09:00

2025-02-26T09:00

2025-02-26T09:16

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Президент США Дональд Трамп не оставляет идею о заключении с Киевом соглашения по редкоземельным металлам."Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов", - сообщил он журналистам в Овальном офисе, комментируя будущее соглашение между Вашингтоном и Киевом.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники указало, что правительство Украины в среду, как ожидается, порекомендует подписать сделку по минералам с США.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников также пишет, что Киев согласился на новые условия сделки США."Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном… США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", - говорится в материале.Украинские чиновники заявили газете, что Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Чиновники утверждают, что договорились о более выгодных для Киева условиях.Финальная версия соглашения, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки с "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции.Средства фонда планируется использовать для инвестиций в проекты на Украине. По данным газеты, соглашение не охватывает минеральные ресурсы, доходы с которых уже поступают в украинский бюджет, например от "Нафтогаза" и "Укрнафты".Детали соглашения, включая его "юрисдикцию", стороны планируют согласовать позднее.Та же Financial Times, впрочем, пишет, что финальная версия сделки США и Киева не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны Штатов, на которых настаивала Украина.Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передает, что Киев может подписать сделку в Вашингтоне 28 февраля.В то же время президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в Х назвал соглашение "глупостью Зеленского"."Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!", - написал Петро.Примечательно, что Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России."Я бы хотел купить минералы и российских земель, если мы можем. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные элементы. Они обе производят, я бы сказал, и нефть, и газ. Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", - заявил Трамп журналистам.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что в России много редкоземельных металлов, что открывает широкие перспективы для сотрудничества с США.В начале недели президент Владимир Путин проводил совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов. По его итогам глава государства заявил о готовности предложить американским партнерам совместные проекты в этой области.Российский лидер отдельно подчеркнул, что в РФ "на порядок" больше ресурсов подобного рода, чем на Украине.Провалы ВСУВ среду утром воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.СМИ информировали о сериях взрывов в столице, а также в Сумах на северо-востоке страны, в Полтаве, Кировограде, Харькове и в районе Черкасс.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области."После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки. Основные позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), стоящие на пути наших войск, сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и ВКС, параллельно идет продвижение к населенным пунктам" - сообщил эксперт.Кроме того, ВС РФ заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра."В районе населенного пункта Калиновка улучшено тактическое положение наших войск, произведена инженерная разведка и расчищены три минных заграждения. Непосредственно в самом Часовом Яре зачищено и взято под контроль более 10 многоэтажек, выровнены передовые рубежи", - перечислил Марочко.По его словам, наиболее результативные действия российских сил отмечены на южных окраинах города.В Минобороны также рассказали об успехах россиян.Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2" Южной группировки российских войск сбил запущенный Украиной беспилотник Vector производства Германии.А экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской област."Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в российском ведомстве.В то же время украинские военные страдают от нехватки бойцов и техники. Так, командир батареи РСЗО "Ураган" группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Клен" рассказал, что ВСУ катастрофически не хватает артиллерийских орудий, потому что российские военнослужащие вывели их из строя почти полностью."С артиллерией у них плохо, потому что мы ее всю выстегнули уже давно, поэтому они и прибегают к своим "птицам", которых им дают другие страны. А мы со своей артиллерией намного мощнее добиваем, выгоняем их с нашей территории", - сказал "Клен".Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские регионы. Так, за минувшие сутки они 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении одного мирного жителя.Кроме того, Киев пытался атаковать с применением беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 128 украинских БПЛА: 83 - над территорией Краснодарского края, 30 - над Крымом, восемь - над акваторией Азовского моря, пять - над акваторией Черного моря, по одному - над Брянской и Курской областями.Скорое завершение конфликта и ненужный ЗеленскийМэр подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) Руслан Требушкин в соцсетях обратился к Зеленскому на русском языке, призвав его заключить мир."Я сегодня обращаюсь к Владимиру ... Зеленскому, как мэр города Покровска (Красноармейска - ред.) ... Большинство жителей Украины хотят мира...", - заявил Требушкин в видеообращении.В свою очередь советник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News выразил "абсолютную уверенность" в том, что американский лидер сумеет в скором времени договориться о завершении конфликта на Украине.А первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков убежден, что политическая карьера Зеленского движется к тому, что он будет вынужден бежать с Украины."Зеленский по указке своих хозяев сделал все что нужно и теперь стал ненужным. Его политическая карьера закончится бегством за границу", - сказал Цеков.По его мнению, Зеленский может укрыться в Англии, Израиле или Канаде.При этом официальный представитель Белого дома Каролин Левитт наканунне отмечала, что хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными"."Думаю, президент знает, как заключать сделки. Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", - сказала Левитт на брифинге.Президент России Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Подробнее о путях решения конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061334677.html

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https://ukraina.ru/20250224/1061306710.html

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Сергей Зуев

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