Неделя в фотографиях. Батл Трамп –Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США
Прошедшая неделя вновь принесла с собой самые невероятные и весьма ожидаемые новости. Украинцы продолжают устраивать сотрудникам ТЦК провокации в ответ на их издевательства над населением, словесная перепалка Зеленского и Трампа с каждым днем рискует перерасти в полномасштабный конфликт, а ВС РФ продолжают, несмотря ни на что, идти вперед
Суббота, 15 февраля, началась с новости о том, что в украинском городе Николаев женщина подорвала себя возле микроавтобуса ТЦК. Судя по опубликованным кадрам камер видеонаблюдения, она вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к группе военных. После этого и произошел взрыв. В результате случившегося погибла сама женщина и один из военных. Еще шестеро, по данным полиции, были ранены.
© Нацполиция Украины
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© Нацполиция Украины
© Общественное Николаев
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© Общественное Николаев
© Нацполиция Украины
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© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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© Нацполиция Украины
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© Нацполиция Украины
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© Общественное Николаев
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© Нацполиция Украины
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© Нацполиция Украины
Кроме того, в тот же день во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин хочет переговоров по мирному соглашению только с США. В то время, как американский лидер Дональд Трамп не видит Европу в качестве стороны переговоров, добавил глава киевского режима.
Он подчеркнул, что Украина должна получить место за столом, где принимаются решения о Европе, а Киев никогда не примет сделки, совершаемые "за ее спиной".
Также, по мнению Зеленского, Европе нужна собственная армия обороны, так как США могут прекратить военную поддержку ЕС. Он предложил сформировать такую армию на основе ВСУ.
© securityconference.org
© securityconference.org
В тот же день, 15 февраля, Трамп прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, который ранее обрушился с критикой на Евросоюз. Глава Белого дома назвал речь Вэнса "блестящей" и посоветовал Европе быть осторожнее.
© securityconference.org
© securityconference.org
А на следующий день, в воскресенье, 16 февраля, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия. Он поблагодарил всех его участников и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.
По словам Хойсгена, мероприятие изначально задумывалось как трансатлантическое, однако после выступления Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая".
© соцсетиКристоф Хойсген
© соцсети
Кристоф Хойсген
Также в воскресенье, 16 февраля, Бадра Гунба занял первое место на выборах президента Абхазии, набрав более 46% голосов. На втором месте шел Адгур Ардзинба с 36,92%. Стоит отметить, что второй тур выборов пройдет 1 марта этого года.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
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Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №15 имени А. К. Назадзе в Сухуме. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
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Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №15 имени А. К. Назадзе в Сухуме. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
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Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыездное голосование на досрочных выборах президента Абхазии в селе Атара Очамчирского района. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
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Выездное голосование на досрочных выборах президента Абхазии в селе Атара Очамчирского района. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №5 в Сухуме. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
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Подсчет голосов на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №5 в Сухуме. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания ЦИК в Сухуме. В Абхазии прошло досрочное голосование на выборах президента страны. В 20:00 избирательные участки закрылись, идет подсчет голосов. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
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Сотрудники полиции у здания ЦИК в Сухуме. В Абхазии прошло досрочное голосование на выборах президента страны. В 20:00 избирательные участки закрылись, идет подсчет голосов. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
1 из 6
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
2 из 6
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №15 имени А. К. Назадзе в Сухуме. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
3 из 6
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии в Москве. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
4 из 6
Выездное голосование на досрочных выборах президента Абхазии в селе Атара Очамчирского района. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
5 из 6
Подсчет голосов на выборах президента Абхазии на избирательном участке в средней школе №5 в Сухуме. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
6 из 6
Сотрудники полиции у здания ЦИК в Сухуме. В Абхазии прошло досрочное голосование на выборах президента страны. В 20:00 избирательные участки закрылись, идет подсчет голосов. Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжания 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
В понедельник же, 17 февраля, открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлилась до 21 февраля. Мероприятие прошло в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, а экспонатами стали новейшие военные разработки 65-ти стран мира.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкТанк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкФранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR , французский основной боевой танк четвертого поколения Leclerc XLR и французская боевая машина пехоты VBCI (слева направо) на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR , французский основной боевой танк четвертого поколения Leclerc XLR и французская боевая машина пехоты VBCI (слева направо) на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСерийный вертолет Ка-32А11М на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Серийный вертолет Ка-32А11М на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетитель у стенда Китая на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Посетитель у стенда Китая на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетитель у танка Т-90М "Прорыв" на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Посетитель у танка Т-90М "Прорыв" на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Российский беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Посетитель осматривает российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСтенд КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Стенд КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкУчастник на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
12 из 13
Участник на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
13 из 13
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
1 из 13
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
2 из 13
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR , французский основной боевой танк четвертого поколения Leclerc XLR и французская боевая машина пехоты VBCI (слева направо) на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
3 из 13
Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
4 из 13
Серийный вертолет Ка-32А11М на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
5 из 13
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
6 из 13
Посетитель у стенда Китая на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
7 из 13
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
8 из 13
Посетитель у танка Т-90М "Прорыв" на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
9 из 13
Российский беспилотный летательный аппарат, барражирующий боеприпас ZALA "Ланцет" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
10 из 13
Посетитель осматривает российский ручной пулемёт с ленточным питанием калибра 5,45 мм РПЛ-20 производства концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
11 из 13
Стенд КНР на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
12 из 13
Участник на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
13 из 13
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Тем временем в Париже в понедельник, 17 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о прошедшем в этот день экстренном саммите европейских лидеров в Париже. На мероприятии так и не было принято никаких решений по Украине, рассказал политик по итогам саммита. Туск подчеркнул, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.
© X / Mark Rutte
© X / Mark Rutte
Вторник, 18 февраля, потряс весь мир новостью о состоявшихся переговорах делегаций России и США, которые встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта и другие вопросы. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона с начала военной операции на Украине.
По итогам беседы стороны договорились "создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы".
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи в аэропорту Эр-Рияд. 18 февраля в Эр-Рияд должны состояться двусторонние переговоры представителей РФ и США по Украине.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи в аэропорту Эр-Рияд. 18 февраля в Эр-Рияд должны состояться двусторонние переговоры представителей РФ и США по Украине.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд. Стоп-кадр с видео, максимально возможное качество.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд. Стоп-кадр с видео, максимально возможное качество.
© POOL / Перейти в фотобанкПеред началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд. Справа налево на первом плане: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд. Справа налево на первом плане: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков.
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
© Public domain
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© Public domain
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
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Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
© Мария Захарова / Telegram
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© Мария Захарова / Telegram
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (второй слева) перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (второй слева) перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде.
1 из 9
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время встречи в аэропорту Эр-Рияд. 18 февраля в Эр-Рияд должны состояться двусторонние переговоры представителей РФ и США по Украине.
2 из 9
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд. Стоп-кадр с видео, максимально возможное качество.
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Перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияд. Справа налево на первом плане: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
5 из 9
© Public domain
6 из 9
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
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© Мария Захарова / Telegram
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) и помощник президента РФ Юрий Ушаков (второй слева) перед началом двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине во дворце королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде.
А в среду, 19 февраля, Трамп на пресс-конференции заявил, что разочарован в Украине, которая не использовала возможности для переговоров с РФ, а также указал на низкий уровень поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Спустя полдня Владимир Зеленский заявил, что слова Трампа о его четырёхпроцентном рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Он сослался на опрос КМИС, который вышел в тот же день утром — глава киевского режима добавил, что "поменять его не получится".
Помимо этого, в среду, 19 февраля, ВСУ реактивной системой "Град" атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Это село являлось последним пограничным пунктом, который Россия и Украина использовали для обмена пленными и телами погибших.
© Mash / Telegram
© Mash / Telegram
Среда не желала заканчиваться, и под конец дня поступила еще одна новость с фронта. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские военные минувшей ночью пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины. Также глава РФ заявил, что "по всей линии соприкосновения наступают наши войска".
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГруппа прикрытия танков СпН "Ахмат" МО РФ в Курской области.
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Группа прикрытия танков СпН "Ахмат" МО РФ в Курской области.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области.
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО.
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО.
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" Центрального военного округа в ДНР.
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Военнослужащий ВС РФ у инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" Центрального военного округа в ДНР.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на Красноармейском направлении СВО.
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Военнослужащие на Красноармейском направлении СВО.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодбитый танк Т-64 ВСУ на Красноармейском направлении СВО.
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Подбитый танк Т-64 ВСУ на Красноармейском направлении СВО.
1 из 8
Группа прикрытия танков СпН "Ахмат" МО РФ в Курской области.
2 из 8
Работа РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области.
3 из 8
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.
4 из 8
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО.
5 из 8
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО.
6 из 8
Военнослужащий ВС РФ у инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" Центрального военного округа в ДНР.
7 из 8
Военнослужащие на Красноармейском направлении СВО.
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Подбитый танк Т-64 ВСУ на Красноармейском направлении СВО.
А уже в четверг, 20 февраля, американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в убийстве журналиста и блогера из США Гонсало Лиры, который скончался в СИЗО украинского Харькова. Под постом о смерти мужчины Маск написал, что вина лежит на главе киевского режима.
В последнем посте Лиры говорилось: "Либо я пересеку границу и окажусь в безопасности, либо я исчезну".
© Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
© Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Также в четверг, 20 февраля, на Украине заявили, что пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили по желанию американской стороны. Накануне политики провели беседу касательно условий для успешных переговоров о мире на Украине, но пресс-конференции так и не состоялось.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
А между тем в четверг, 20 февраля, американский журналист Такер Карлсон опубликовал свое интервью с Робертом Амстердамом – американо-канадским международным юристом, представителем юридической фирмы Amsterdam & Partners, которая базируется в Вашингтоне и Лондоне.
Заголовок у интервью вышел весьма интригующий: "Дональд Трамп только что назвал Зеленского диктатором. Адвокат по правам человека Боб Амстердам работал на Украине последние пару лет и подтверждает, что это, если что, еще мягко сказано".
© X / Tucker Carlson
© X / Tucker Carlson
В пятницу, 21 февраля, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что на фоне разговоров о том, что Европа оказалась за бортом процесса урегулирования украинского конфликта, США ультимативно потребовали от ЕС согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель. Политик также возмутился, что в ситуации с Украиной американский президент переложит всю ответственность на Европу.
© AP
© AP
Новость, которая также появилась на просторах интернета в пятницу, 21 февраля — Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях