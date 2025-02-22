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Неделя в фотографиях. Батл Трамп –Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США

Неделя в фотографиях. Батл Трамп –Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США - 22.02.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. Батл Трамп –Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США

Прошедшая неделя вновь принесла с собой самые невероятные и весьма ожидаемые новости. Украинцы продолжают устраивать сотрудникам ТЦК провокации в ответ на их издевательства над населением, словесная перепалка Зеленского и Трампа с каждым днем рискует перерасти в полномасштабный конфликт, а ВС РФ продолжают, несмотря ни на что, идти вперед

2025-02-22T07:35

2025-02-22T07:35

2025-02-22T07:35

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Суббота, 15 февраля, началась с новости о том, что в украинском городе Николаев женщина подорвала себя возле микроавтобуса ТЦК. Судя по опубликованным кадрам камер видеонаблюдения, она вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к группе военных. После этого и произошел взрыв. В результате случившегося погибла сама женщина и один из военных. Еще шестеро, по данным полиции, были ранены. Кроме того, в тот же день во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин хочет переговоров по мирному соглашению только с США. В то время, как американский лидер Дональд Трамп не видит Европу в качестве стороны переговоров, добавил глава киевского режима.Он подчеркнул, что Украина должна получить место за столом, где принимаются решения о Европе, а Киев никогда не примет сделки, совершаемые "за ее спиной".Также, по мнению Зеленского, Европе нужна собственная армия обороны, так как США могут прекратить военную поддержку ЕС. Он предложил сформировать такую армию на основе ВСУ.В тот же день, 15 февраля, Трамп прокомментировал негативную реакцию европейских политиков после выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, который ранее обрушился с критикой на Евросоюз. Глава Белого дома назвал речь Вэнса "блестящей" и посоветовал Европе быть осторожнее.А на следующий день, в воскресенье, 16 февраля, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия. Он поблагодарил всех его участников и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.По словам Хойсгена, мероприятие изначально задумывалось как трансатлантическое, однако после выступления Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая".Также в воскресенье, 16 февраля, Бадра Гунба занял первое место на выборах президента Абхазии, набрав более 46% голосов. На втором месте шел Адгур Ардзинба с 36,92%. Стоит отметить, что второй тур выборов пройдет 1 марта этого года.В понедельник же, 17 февраля, открылась выставка вооружений и военной техники IDEX-2025, которая продлилась до 21 февраля. Мероприятие прошло в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, а экспонатами стали новейшие военные разработки 65-ти стран мира. Тем временем в Париже в понедельник, 17 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о прошедшем в этот день экстренном саммите европейских лидеров в Париже. На мероприятии так и не было принято никаких решений по Украине, рассказал политик по итогам саммита. Туск подчеркнул, что присутствующие лишь согласились с необходимостью тесного сотрудничества в решении украинского вопроса.Вторник, 18 февраля, потряс весь мир новостью о состоявшихся переговорах делегаций России и США, которые встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта и другие вопросы. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона с начала военной операции на Украине. По итогам беседы стороны договорились "создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы".А в среду, 19 февраля, Трамп на пресс-конференции заявил, что разочарован в Украине, которая не использовала возможности для переговоров с РФ, а также указал на низкий уровень поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима.Спустя полдня Владимир Зеленский заявил, что слова Трампа о его четырёхпроцентном рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Он сослался на опрос КМИС, который вышел в тот же день утром — глава киевского режима добавил, что "поменять его не получится".Помимо этого, в среду, 19 февраля, ВСУ реактивной системой "Град" атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Это село являлось последним пограничным пунктом, который Россия и Украина использовали для обмена пленными и телами погибших.Среда не желала заканчиваться, и под конец дня поступила еще одна новость с фронта. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские военные минувшей ночью пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины. Также глава РФ заявил, что "по всей линии соприкосновения наступают наши войска".А уже в четверг, 20 февраля, американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в убийстве журналиста и блогера из США Гонсало Лиры, который скончался в СИЗО украинского Харькова. Под постом о смерти мужчины Маск написал, что вина лежит на главе киевского режима. В последнем посте Лиры говорилось: "Либо я пересеку границу и окажусь в безопасности, либо я исчезну". Также в четверг, 20 февраля, на Украине заявили, что пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога отменили по желанию американской стороны. Накануне политики провели беседу касательно условий для успешных переговоров о мире на Украине, но пресс-конференции так и не состоялось. А между тем в четверг, 20 февраля, американский журналист Такер Карлсон опубликовал свое интервью с Робертом Амстердамом – американо-канадским международным юристом, представителем юридической фирмы Amsterdam & Partners, которая базируется в Вашингтоне и Лондоне. Заголовок у интервью вышел весьма интригующий: "Дональд Трамп только что назвал Зеленского диктатором. Адвокат по правам человека Боб Амстердам работал на Украине последние пару лет и подтверждает, что это, если что, еще мягко сказано". В пятницу, 21 февраля, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что на фоне разговоров о том, что Европа оказалась за бортом процесса урегулирования украинского конфликта, США ультимативно потребовали от ЕС согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель. Политик также возмутился, что в ситуации с Украиной американский президент переложит всю ответственность на Европу.Новость, которая также появилась на просторах интернета в пятницу, 21 февраля — Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях

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