https://ukraina.ru/20250209/1060928619.html

Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля

Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля - 09.02.2025 Украина.ру

Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по Украине, а также сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным

2025-02-09T10:02

2025-02-09T10:02

2025-02-09T10:05

эксклюзив

хроники

украина

россия

сша

владимир путин

reuters

госдума

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/60/1024076081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fc065bb0002ddd46e9f77f8be497697.jpg

О конкретном плане по Украине президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию The New York Post."Надеюсь, это (прекращение боевых действий — Ред.) будет быстро. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - отметил Трамп.Деталей плана президент США не привёл. В то же время, по словам Трампа, США дадут Украине гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным металлам. При этом он оценил размер сделки в $500 млн.Он отметил, что хотел бы заключить соответствующее соглашение с Владимиром Зеленским.Ранее Зеленский в интервью Reuters показывал карту Украины, на которой были отмечены полезные ископаемые."У надёжной безопасности всегда много элементов и каждый имеет значение. Украина владеет одними из наибольших в Европе запасами стратегических ресурство и защита Украины означает также защиту этих ресурсов. Того, что может укрепить наше государство и наших партнёров или Россию и её сообщников. Уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные металлы, природных газ и десятки других ресурсов, от которых сегодня зависит геополитика", — заявил Зеленский журналистам.Общаясь с западными журналистами над картой с полезными ископаемыми, он коснулся и темы отношений с США в этом вопросе."Почему мы говорим с Соединёнными Штатами Америки: давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает", — отметил Зеленский.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский продаст Украину и продолжит разрушать её."По сути, всё, что сейчас делает Зеленский, - продолжает разрушать Украину. Вернее, то, что от нее осталось. Подорвана государственность, нелегитимна президентская власть, дискредитирована вся политическая система. Утрачены независимость и суверенитет, дышит на ладан экономика. В плюсе только клика узурпаторов, готовая за 30 сребреников отдать страну и народ на растерзание ястребам Запада. Россия же не торгует национальными интересами. Для нас "сделки" в обмен на богатства российского Донбасса или права русских невозможны априори. Переговоры должны быть на условиях устойчивого мира и гарантий безопасности российских границ с учетом всех территориальных реалий", — отметил Слуцкий.Уже в комментарии РИА Новости Слуцкий заявил: он уверен, что Зеленский, соглашаясь на сделку по полезным ископаемым, "продаёт Украину".Слуцкий считает, что американцы помогли разрушить Украину и предлагают кабальные условия освоения национальных недр."Дестабилизируя властные институты изнутри, поддерживая майдан и государственный переворот, создавая антироссийский плацдарм и вооружая неонацисткую хунту, Вашингтон планомерно решал задачи продвижения гегемонии в Евразии через построение протектората на территории Украины. И такие продажные порошенко и зеленские активно в этом помогли", - отметил Слуцкий.Трамп и ранее заявлял о том, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву “покупать помощь” Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Песков при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта.Разговор с ПутинымВ интервью The New York Post Трамп также рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Я лучше не буду говорить", — сказал Трамп, когда его спросили, сколько раз два лидера говорили.Он также не раскрыл детали разговора, но заявил, что Путин также обеспокоен по поводу погибших в конфликте."Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвецы. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, два миллиона из них — и без причины", — заявил Трамп.Президент США также обратился к присутсвовавшемусвоему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу."Давайте начнём эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", — заявил Трамп.Пока официально в Кремле не комментировали заявление Трампа о переговорах."Не верю я Трампу. Единственный достоверный источник - это наши власти", - отреагировал на слова Трампа российский политолог Марат Баширов.Скептически отнёсся к заявлению Трампа и первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв."Исходя из образности речи и мышления Трампа, гарантий, что он таки говорил с Путиным и обсуждал детали мирного плана нет. Он мог иметь в виду, что члены его команды разговаривали и продолжают разговаривать с членами команды Путина. Подождем заявления российской стороны", — отметил Царёв.При этом в МИД РФ отметили, что конфликт на Украине можно завершить за один день."Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос", - указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.При этом Захарова напомнила, что Россия была готова к диалогу ещё до начала специальной военной операции. В тот момент Москва лишь предвосхищала развитие событий и ухудшение ситуации.На Украине заявления Трампа пока также не прокомментировали.Об обстановке на фронтах - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта"

https://ukraina.ru/20250208/1060924409.html

https://ukraina.ru/20250208/1060919071.html

https://ukraina.ru/20250208/1060916133.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, владимир путин, reuters, госдума, владимир зеленский, дональд трамп