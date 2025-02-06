Французские истребители Mirage прибыли на Украину - 06.02.2025 Украина.ру
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Французские истребители Mirage прибыли на Украину
Французские истребители Mirage прибыли на Украину - 06.02.2025 Украина.ру
Французские истребители Mirage прибыли на Украину
Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Об этом 6 февраля заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
2025-02-06T13:38
2025-02-06T13:38
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Министр напомнил, что ранее французский президент Эммануэль Макрон обещал Владимиру Зеленскому отправить французские военные самолёты на Украину.Французский министр также отметил, что украинские пилоты несколько месяцев обучались управлению "Миражами" во Франции.До этого Макрон и Лекорню попали в крупный скандал, связанный с массовым дезертирством украинских военнослужащих, прошедших подготовку и оснащённых оружием во Франции. Подробности в публикации СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир Украинские военнослужащие заявили о низком уровне подготовки на Западе. Подробности в публикации Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
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новости, украина, франция, запад, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, минобороны, всу, ввс украины, самолет, истребитель, владимир зеленский
Новости, Украина, Франция, Запад, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВСУ, ВВС Украины, самолет, истребитель, Владимир Зеленский

Французские истребители Mirage прибыли на Украину

13:38 06.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt HechtMirage-2000
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt Hecht
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Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Об этом 6 февраля заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Министр напомнил, что ранее французский президент Эммануэль Макрон обещал Владимиру Зеленскому отправить французские военные самолёты на Украину.
"Шестого июня 2024 года Эммануэль Макрон анонсировал поставку на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли сегодня на Украину ", - сообщил Лекорню в соцсети.
Французский министр также отметил, что украинские пилоты несколько месяцев обучались управлению "Миражами" во Франции.
До этого Макрон и Лекорню попали в крупный скандал, связанный с массовым дезертирством украинских военнослужащих, прошедших подготовку и оснащённых оружием во Франции. Подробности в публикации СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир
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