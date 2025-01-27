https://ukraina.ru/20250127/1060609522.html
Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ - 27.01.2025 Украина.ру
Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
Созданная как образцово-показательная 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Анна Киевская" стала примером массового дезертирства офицеров и солдат. Об этом рассказал украинский военнопленный Вадим Вейкай.
2025-01-27T19:11
2025-01-27T19:11
2025-01-27T19:17
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В опубликованном Минобороны России видеоматериале военнопленный рассказал, как был мобилизован. Его поймали на улице и задержали как якобы находящегося в розыске, однако доставили не в полицию, а в ТЦК (военкомат). Вскоре после этого Вейкай получил назначение – стал командиром разведывательного взвода мотопехотного батальона ВСУ."Создание 155-й бригады – это был пиар. Потому что основатели 155-й бригады хотели показать, что они могут, что они создали", - рассказал украинский военнопленный.Он отметил, что бригада провела показательные учения во Франции. Там пребывание 5-6 батальонов численностью около 2,4 тыс солдат длилось 55 дней. В зоне СВО бригада должна была продемонстрировать себя с лучших сторон как по оснащению, так и по подготовке."Но по факту что выявилось? Выехали на позиции… Они только на листочке были готовы, а в реальности у них не было техники. Я знаю, что техники не много было. Вообще только стрелковое оружие, а то, что они "пропиарены" – не показатель в бою", - рассказал Вейкай.Он заявил, что во Франции "ничего нового мы не могли узнать". К этому добавилось дезертирство, причём первыми начали сбегать офицеры.По его словам, с момента создания 155-й отдельной мехбригады ВСУ "Анна Киевская" именно на её примере зафиксировано рекордное количество самовольно оставивших часть – 1700 военнослужащих.Как только приехали выполнять свои обязанности, рассказал военнопленный, то треть солдат сбежала, ещё половина получила ранения и часть погибла. Вейкай рассказал, как на происходящее реагировали командиры 155-й бригады.Ранее на эту тему: СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир
https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html
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новости, франция, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация, дезертирство , сво, украина-нато
Новости, Франция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, дезертирство , СВО, Украина-НАТО
Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
19:11 27.01.2025 (обновлено: 19:17 27.01.2025)
Созданная как образцово-показательная 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Анна Киевская" стала примером массового дезертирства офицеров и солдат. Об этом рассказал украинский военнопленный Вадим Вейкай.
В опубликованном Минобороны России видеоматериале военнопленный рассказал, как был мобилизован. Его поймали на улице и задержали как якобы находящегося в розыске, однако доставили не в полицию, а в ТЦК (военкомат). Вскоре после этого Вейкай получил назначение – стал командиром разведывательного взвода мотопехотного батальона ВСУ.
"Создание 155-й бригады – это был пиар. Потому что основатели 155-й бригады хотели показать, что они могут, что они создали", - рассказал украинский военнопленный.
Он отметил, что бригада провела показательные учения во Франции
. Там пребывание 5-6 батальонов численностью около 2,4 тыс солдат длилось 55 дней. В зоне СВО бригада должна была продемонстрировать себя с лучших сторон как по оснащению, так и по подготовке.
"Но по факту что выявилось? Выехали на позиции… Они только на листочке были готовы, а в реальности у них не было техники. Я знаю, что техники не много было. Вообще только стрелковое оружие, а то, что они "пропиарены" – не показатель в бою", - рассказал Вейкай.
Он заявил, что во Франции "ничего нового мы не могли узнать". К этому добавилось дезертирство, причём первыми начали сбегать офицеры.
"В один день убежал лейтенант, старший лейтенант… Я насчитал: девять офицеров убежали. А солдат – где-то около 20 солдат убежало", - сообщил военнопленный.
По его словам, с момента создания 155-й отдельной мехбригады ВСУ "Анна Киевская" именно на её примере зафиксировано рекордное количество самовольно оставивших часть – 1700 военнослужащих.
"1700 солдат была цифра. Это правда, - сказал Вейкай. – Потому что солдат набрали немотивированных, ограниченно годных… Специалисты у них были подготовлены "только на листочке".
Как только приехали выполнять свои обязанности, рассказал военнопленный, то треть солдат сбежала, ещё половина получила ранения и часть погибла. Вейкай рассказал, как на происходящее реагировали командиры 155-й бригады.