https://ukraina.ru/20250128/1060613025.html
Главное за ночь 28 января
Главное за ночь 28 января - 28.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 28 января
Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ. Украина.ру, 28.01.2025
2025-01-28T08:10
2025-01-28T08:10
2025-01-28T08:10
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джо байден
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
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Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ.Удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Часова Яра сообщают о боях на юго-западе города;- в Торецке (Дзержинске) идут кровопролитные бои на окраинах города, где ВСУ держат последние рубежи обороны. Враг дистанционно минирует местность и наносит удары дронами;- западнее освобождённого Курахово в восточной части н.п. Андреевка идут тяжелые бои, ВС России продвигаются от н.п. Шевченко и Петропавловка.Самые рьяные лоббисты санкций признают, что экономика России адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил директор СВР Нарышкин.Такер Карлсон считает, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Американский журналист не привел никаких деталей или аргументов в пользу своей версии.Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО "Железный купол", сообщили в пресс-пуле Белого дома.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей нарышкин, такер карлсон, брянская область, крым, джо байден, вооруженные силы украины, служба внешней разведки
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, Такер Карлсон, Брянская область, Крым, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки