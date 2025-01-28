Главное за ночь 28 января - 28.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 28 января
Главное за ночь 28 января - 28.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 28 января
Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ. Украина.ру, 28.01.2025
2025-01-28T08:10
2025-01-28T08:10
новости
россия
сергей нарышкин
такер карлсон
брянская область
крым
джо байден
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
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Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ.Удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Часова Яра сообщают о боях на юго-западе города;- в Торецке (Дзержинске) идут кровопролитные бои на окраинах города, где ВСУ держат последние рубежи обороны. Враг дистанционно минирует местность и наносит удары дронами;- западнее освобождённого Курахово в восточной части н.п. Андреевка идут тяжелые бои, ВС России продвигаются от н.п. Шевченко и Петропавловка.Самые рьяные лоббисты санкций признают, что экономика России адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил директор СВР Нарышкин.Такер Карлсон считает, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Американский журналист не привел никаких деталей или аргументов в пользу своей версии.Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО "Железный купол", сообщили в пресс-пуле Белого дома.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей нарышкин, такер карлсон, брянская область, крым, джо байден, вооруженные силы украины, служба внешней разведки
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, Такер Карлсон, Брянская область, Крым, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки

Главное за ночь 28 января

08:10 28.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ.
Удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- из Часова Яра сообщают о боях на юго-западе города;
- в Торецке (Дзержинске) идут кровопролитные бои на окраинах города, где ВСУ держат последние рубежи обороны. Враг дистанционно минирует местность и наносит удары дронами;
- западнее освобождённого Курахово в восточной части н.п. Андреевка идут тяжелые бои, ВС России продвигаются от н.п. Шевченко и Петропавловка.
Самые рьяные лоббисты санкций признают, что экономика России адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил директор СВР Нарышкин.
Такер Карлсон считает, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Американский журналист не привел никаких деталей или аргументов в пользу своей версии.
Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО "Железный купол", сообщили в пресс-пуле Белого дома.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСергей НарышкинТакер КарлсонБрянская областьКрымДжо БайденВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки
 
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Заголовок открываемого материала
08:10Главное за ночь 28 января
07:59Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
07:00Борис Рожин: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
06:56Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа
06:49"Каждое новое зло начинается с забвения старого зла". О скандальной ситуации вокруг концлагеря Освенцим
06:31Венгерский газ и приднестровский вопрос
06:25Хроника энергетической войны: Европейские пляски вокруг российского газа
06:15Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт
06:14"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущем
06:10Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал
05:55Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
05:45Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
05:30Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
05:15"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
05:00"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
04:44Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями
04:20"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления
04:00Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт
03:45"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев
03:30Липовой: Трамп начинает диктовать условия и угрожает санкциями, но Россия выработала четкий иммунитет
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