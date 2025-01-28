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Главное за ночь 28 января

Главное за ночь 28 января - 28.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 28 января

Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ. Украина.ру, 28.01.2025

2025-01-28T08:10

2025-01-28T08:10

2025-01-28T08:10

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Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников - по два БПЛА над Белгородской и Брянской областями, один - над Крымом, сообщило Минобороны РФ.Удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Часова Яра сообщают о боях на юго-западе города;- в Торецке (Дзержинске) идут кровопролитные бои на окраинах города, где ВСУ держат последние рубежи обороны. Враг дистанционно минирует местность и наносит удары дронами;- западнее освобождённого Курахово в восточной части н.п. Андреевка идут тяжелые бои, ВС России продвигаются от н.п. Шевченко и Петропавловка.Самые рьяные лоббисты санкций признают, что экономика России адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил директор СВР Нарышкин.Такер Карлсон считает, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Американский журналист не привел никаких деталей или аргументов в пользу своей версии.Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО "Железный купол", сообщили в пресс-пуле Белого дома.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей нарышкин, такер карлсон, брянская область, крым, джо байден, вооруженные силы украины, служба внешней разведки