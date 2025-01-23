"Под Купянском не смолкает канонада": Алехин о том, как бойцы "Запада" расширяют плацдарм в Двуречной
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Плацдарм в Двуречной расширяется с каждым днем. Противник пытается перебрасывать сюда дополнительные резервы не только со стороны Великого Бурлука и Шевченково, но и с Сумского и Лиманского направлений. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут в центре жилой застройки и на западных окраинах, сообщил полковник запаса.
Инженерные войска группировки "Запад" сумели в короткий срок наладить понтонно-мостовые переправы уже на двух участках, добавил эксперт.
"Наш плацдарм [в поселке Двуречная] расширяется с каждым днем. Поэтому противник пытается перебрасывать сюда дополнительные резервы не только со стороны Великого Бурлука и Шевченково, но и с Сумского и Лиманского направления", – рассказал Алехин.
Под Купянском не смолкает канонада. В небе постоянно кружат ударные и разведывательные беспилотники. Российские силы уничтожают командные и опорные пункты ВСУ у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой, подчеркнул обозреватель.
Также сообщается об ударах "Ланцетов" и ракетного вооружения по скоплениям ВСУ в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, уточнил Алехин.
"В целом севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно нами уничтожены и все снабжение в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. А каких-то основательных оборонительных рубежей на пути к этим целям нет", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.
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