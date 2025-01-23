https://ukraina.ru/20250123/1060491434.html

"Под Купянском не смолкает канонада": Алехин о том, как бойцы "Запада" расширяют плацдарм в Двуречной

"Под Купянском не смолкает канонада": Алехин о том, как бойцы "Запада" расширяют плацдарм в Двуречной - 23.01.2025 Украина.ру

"Под Купянском не смолкает канонада": Алехин о том, как бойцы "Запада" расширяют плацдарм в Двуречной

Плацдарм в Двуречной расширяется с каждым днем. Противник пытается перебрасывать сюда дополнительные резервы не только со стороны Великого Бурлука и Шевченково, но и с Сумского и Лиманского направлений. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-23T05:00

2025-01-23T05:00

2025-01-23T05:00

новости

купянск

россия

оскол

геннадий алехин

харьковская область

плацдарм

всу

вс рф

наступление

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На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут в центре жилой застройки и на западных окраинах, сообщил полковник запаса.Инженерные войска группировки "Запад" сумели в короткий срок наладить понтонно-мостовые переправы уже на двух участках, добавил эксперт.Под Купянском не смолкает канонада. В небе постоянно кружат ударные и разведывательные беспилотники. Российские силы уничтожают командные и опорные пункты ВСУ у Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой, подчеркнул обозреватель.Также сообщается об ударах "Ланцетов" и ракетного вооружения по скоплениям ВСУ в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, уточнил Алехин."В целом севернее Харькова общая ситуация для противника с каждым днем ухудшается. В Старом Салтове и в Рубежном мосты давно нами уничтожены и все снабжение в Волчанске идет через Печенеги-Великий Бурлук-Белый Колодезь. А каких-то основательных оборонительных рубежей на пути к этим целям нет", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060454847.html

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оскол

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