"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
© генштаб ВСУ Десантно-штурмовая бригада ВСУ
© генштаб ВСУ
Запад настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине, чтобы киевские власти без всяких уловок набрали юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа. Но молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Это очень болезненная тема, и украинские власти от нее всячески увиливают. Зеленский думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации молодежи, указал Евсеев.
"Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава)", — подчеркнул эксперт.
Именно потому, что атака ВСУ на хутор Бердин оказалась неудачной, в качестве мести они запустили по "старой" российской территории около 200 беспилотников, которые нанесли определенный ущерб, но не поменяли ситуацию на поле боя, сообщил Евсеев.
Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч уже дезертировали с позиций, указал он.
"Еще была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта — в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.