"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных - 17.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250117/1060317696.html
"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных - 17.01.2025 Украина.ру
"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
Запад настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине, чтобы киевские власти без всяких уловок набрали юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа. Но молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T05:30
2025-01-17T05:30
новости
украина
запад
сша
владимир евсеев
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
франция
дезертирство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058243040_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d56f1b931cadcce3684eb704f832c64d.jpg.webp
По словам эксперта, Зеленский получил от уходящей администрации президента США Джо Байдена много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст украинцев до 18 лет.Это очень болезненная тема, и украинские власти от нее всячески увиливают. Зеленский думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации молодежи, указал Евсеев.Именно потому, что атака ВСУ на хутор Бердин оказалась неудачной, в качестве мести они запустили по "старой" российской территории около 200 беспилотников, которые нанесли определенный ущерб, но не поменяли ситуацию на поле боя, сообщил Евсеев.Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч уже дезертировали с позиций, указал он."Еще была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта — в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060306400.html
украина
запад
сша
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058243040_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_80deac005b5de3378834fd982f159504.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, сша, владимир евсеев, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, франция, дезертирство , всу, украинская армия, атака, мобилизация, молодежь, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Запад, США, Владимир Евсеев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, Франция, дезертирство , ВСУ, украинская армия, атака, мобилизация, молодежь, СВО, детали, Спецоперация

"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных

05:30 17.01.2025
 
© генштаб ВСУ Десантно-штурмовая бригада ВСУ
Десантно-штурмовая бригада ВСУ
© генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Запад настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине, чтобы киевские власти без всяких уловок набрали юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа. Но молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По словам эксперта, Зеленский получил от уходящей администрации президента США Джо Байдена много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст украинцев до 18 лет.
Это очень болезненная тема, и украинские власти от нее всячески увиливают. Зеленский думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации молодежи, указал Евсеев.
"Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава)", — подчеркнул эксперт.
Именно потому, что атака ВСУ на хутор Бердин оказалась неудачной, в качестве мести они запустили по "старой" российской территории около 200 беспилотников, которые нанесли определенный ущерб, но не поменяли ситуацию на поле боя, сообщил Евсеев.
Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч уже дезертировали с позиций, указал он.
"Еще была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта — в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 12:59
"Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре ЕвропыКак в странах Европы появились руководители - "внучки фашистов" и кто их туда продвигает.
 
НовостиУкраинаЗападСШАВладимир ЕвсеевВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампФранциядезертирствоВСУукраинская армияатакамобилизациямолодежьСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
05:30"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
05:15На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
05:00Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
04:45Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев
04:30"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область
04:15Торопиться пока нет смысла: Евсеев рассказал, когда курская земля станет "большой могилой" для ВСУ
04:00"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ
03:45Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
03:30Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом
03:15ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм
22:07Смешная цена вопроса. Что стоит за санкциями против сербской дочки "Газпрома"
19:30Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
18:16Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января
18:12Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
18:09"Мир на Украине за 24 часа, ни одной начатой войны": не все поняли скрытый подтекст обещаний Трампа
17:42Михаил Таратута: кто он
17:34Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье
17:24Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска
17:11"Википедия": территория лжи
Лента новостейМолния