https://ukraina.ru/20241231/1060017835.html
Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*
Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича* - 31.12.2024 Украина.ру
Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*
Алексей Арестович изучал эзотерику и богословие, наработки которых он использовал затем в своей инфоцыганской деятельности. Об этом в своей статье для издания Украина.ру написал работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив
2024-12-31T08:55
2024-12-31T08:55
2024-12-31T08:55
новости
украина
алексей арестович
михаил павлив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103195/22/1031952204_0:116:1500:960_1920x0_80_0_0_42d6c0ea4ed6b846ff61bdac6700e1d2.jpg
Павлив кратко обрисовал жизненный путь будущего опального советник Офиса президента Украины - рождение в военной городке в Грузии, переезд в Киев, прерванная учеба на биолога в Киеве, окончание Одесского института сухопутных войск со специальностью военный переводчик с английского языка.О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го в Главном управлении разведки (ГУР), в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства, отметил политтехнолог."Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие", - рассказал Павлив. По его словам, это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоцыганство.С начала 2000-х Арестович начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам, добавил автор.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о судьбе Алексея Арестовича - в материале Михаила Павлива Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103195/22/1031952204_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3bb5e5f0b3721cf9446d19ed3bc09bb3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей арестович, михаил павлив
Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*
Алексей Арестович изучал эзотерику и богословие, наработки которых он использовал затем в своей инфоцыганской деятельности. Об этом в своей статье для издания Украина.ру написал работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив
Павлив кратко обрисовал жизненный путь будущего опального советник Офиса президента Украины - рождение в военной городке в Грузии, переезд в Киев, прерванная учеба на биолога в Киеве, окончание Одесского института сухопутных войск со специальностью военный переводчик с английского языка.
О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го в Главном управлении разведки (ГУР), в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства, отметил политтехнолог.
"Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие", - рассказал Павлив.
По его словам, это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоцыганство.
С начала 2000-х Арестович начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам, добавил автор.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга