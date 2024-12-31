Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича* - 31.12.2024 Украина.ру
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Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*
Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича* - 31.12.2024 Украина.ру
Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*
Алексей Арестович изучал эзотерику и богословие, наработки которых он использовал затем в своей инфоцыганской деятельности. Об этом в своей статье для издания Украина.ру написал работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив
2024-12-31T08:55
2024-12-31T08:55
новости
украина
алексей арестович
михаил павлив
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Павлив кратко обрисовал жизненный путь будущего опального советник Офиса президента Украины - рождение в военной городке в Грузии, переезд в Киев, прерванная учеба на биолога в Киеве, окончание Одесского института сухопутных войск со специальностью военный переводчик с английского языка.О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го в Главном управлении разведки (ГУР), в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства, отметил политтехнолог."Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие", - рассказал Павлив. По его словам, это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоцыганство.С начала 2000-х Арестович начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам, добавил автор.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о судьбе Алексея Арестовича - в материале Михаила Павлива Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович
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Новости
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новости, украина, алексей арестович, михаил павлив
Новости, Украина, Алексей Арестович, Михаил Павлив

Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*

08:55 31.12.2024
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Алексей Арестович изучал эзотерику и богословие, наработки которых он использовал затем в своей инфоцыганской деятельности. Об этом в своей статье для издания Украина.ру написал работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив
Павлив кратко обрисовал жизненный путь будущего опального советник Офиса президента Украины - рождение в военной городке в Грузии, переезд в Киев, прерванная учеба на биолога в Киеве, окончание Одесского института сухопутных войск со специальностью военный переводчик с английского языка.
О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го в Главном управлении разведки (ГУР), в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства, отметил политтехнолог.
"Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие", - рассказал Павлив.
По его словам, это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоцыганство.
С начала 2000-х Арестович начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам, добавил автор.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о судьбе Алексея Арестовича - в материале Михаила Павлива Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович
 
НовостиУкраинаАлексей АрестовичМихаил Павлив
 
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