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Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу
Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу - 30.12.2024 Украина.ру
Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу
Известный на Украине активист Виталий Шабунин составил список основных коррупционеров киевского режима, который через олигарха Виктора Пинчука передали Дональду Трампу. Об этом в своей колонке для издания Украина.ру рассказал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
2024-12-30T08:08
2024-12-30T08:08
2024-12-30T08:08
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дональд трамп
виктор пинчук
владимир зеленский
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По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене.С этой целью кампанию по дискредитации Владимира Зеленского запустил украинский олигарх Виктор Пинчук, добавил он."Особо здесь стоит отметить якобы борца с коррупцией Виталия Шабунина. Именно ему принадлежит авторство списка самых коррумпированных лиц киевского режима, переданного лоббистами Пинчука в США будущему спецпосланнику Трампа по Украине Киту Келлоггу, который не преминул использовать его в разговоре с [главой Офиса президента Украины Андреем] Ермаком, потребовав отставки названых в списке лиц", - написал эксперт.По его словам, пусть сам Владимир Зеленский в данном списке не упоминался, внимательным расследователям не составит труда протянуть ниточки всех схем именно к нему.О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?
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новости, украина, сша, дональд трамп, виктор пинчук, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Виктор Пинчук, Владимир Зеленский
Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу
Известный на Украине активист Виталий Шабунин составил список основных коррупционеров киевского режима, который через олигарха Виктора Пинчука передали Дональду Трампу. Об этом в своей колонке для издания Украина.ру рассказал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене.
С этой целью кампанию по дискредитации Владимира Зеленского запустил украинский олигарх Виктор Пинчук, добавил он.
"Особо здесь стоит отметить якобы борца с коррупцией Виталия Шабунина
. Именно ему принадлежит авторство списка самых коррумпированных лиц киевского режима, переданного лоббистами Пинчука в США будущему спецпосланнику Трампа по Украине Киту Келлоггу, который не преминул использовать его в разговоре с [главой Офиса президента Украины Андреем] Ермаком, потребовав отставки названых в списке лиц", - написал эксперт.
По его словам, пусть сам Владимир Зеленский в данном списке не упоминался, внимательным расследователям не составит труда протянуть ниточки всех схем именно к нему.
О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?