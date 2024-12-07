Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Владимир Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому большому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное — обученный и слаженный личный состав, но ничего из этого на Украине не осталось, а новые поставки спасти положение не смогут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
“Те резервы, которыми противник мог располагать, он бросил в Курскую область. С чем они пойдут в еще один контрнаступ – непонятно. Танков они не получают. Бронетранспортеры для перевозки личного состава в нерегулярных поставках есть, но одними БТРами жив не будешь. По самоходной артиллерии у них тоже серьезный "зоопарк", — объяснил Корнев.
Эксперт предположил, что в ходе последних ударов по российской территории они либо полностью исчерпали свои запасы, либо эти запасы ополовинились. А личный состав — это проблема ВСУ номер один, в заключении заметил Корнев.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
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