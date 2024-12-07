https://ukraina.ru/20241207/1059453259.html

Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев

Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев - 07.12.2024 Украина.ру

Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев

Владимир Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому большому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное — обученный и слаженный личный состав, но ничего из этого на Украине не осталось, а новые поставки спасти положение не смогут

2024-12-07T11:30

2024-12-07T11:30

2024-12-07T11:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Эксперт предположил, что в ходе последних ударов по российской территории они либо полностью исчерпали свои запасы, либо эти запасы ополовинились. А личный состав — это проблема ВСУ номер один, в заключении заметил Корнев.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов

https://ukraina.ru/20241205/1059435449.html

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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, детали