"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину
Российский газ по-прежнему поставляется в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,8 миллиона кубометров на 2 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.
Как сообщалось ранее, поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.
ГИС "Суджа" находится на территории Курской области – в той её части, которая с августа оккупирована украинской армией. При этом осуществляется транзит российского газа в Евросоюз.
СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также известно, что в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.
При этом Венгрия и Словакия обсудили с Азербайджаном поставки природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Экспорт российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок. В Германии обсуждается возможность восстановления поставок российского газа после окончания СВО.
Тем временем Австрия отказалась платить за поставленный российский газ и объявила ранее поставленные объёмы конфискованными. Формальным основанием стало решение Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании австрийской OMV 230 миллионов евро за недопоставки "Газпромэкспортом", который ссылался на форс-мажор, вызванный антироссийскими санкциями Евросоюза.
На фоне дефицита недорогого газа промышленность ЕС демонстрирует спад. Особенно сильно пострадали предприятия Германии в конкуренции с товарами из США и других государств, где издержки на энергоносители и сырьё существенно ниже.
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