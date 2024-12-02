"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину - 02.12.2024 Украина.ру
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"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину
"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину - 02.12.2024 Украина.ру
"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину
Российский газ по-прежнему поставляется в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
2024-12-02T10:35
2024-12-02T10:35
новости
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,8 миллиона кубометров на 2 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.Как сообщалось ранее, поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.ГИС "Суджа" находится на территории Курской области – в той её части, которая с августа оккупирована украинской армией. При этом осуществляется транзит российского газа в Евросоюз.СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также известно, что в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.При этом Венгрия и Словакия обсудили с Азербайджаном поставки природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Экспорт российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок. В Германии обсуждается возможность восстановления поставок российского газа после окончания СВО.Тем временем Австрия отказалась платить за поставленный российский газ и объявила ранее поставленные объёмы конфискованными. Формальным основанием стало решение Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании австрийской OMV 230 миллионов евро за недопоставки "Газпромэкспортом", который ссылался на форс-мажор, вызванный антироссийскими санкциями Евросоюза.На фоне дефицита недорогого газа промышленность ЕС демонстрирует спад. Особенно сильно пострадали предприятия Германии в конкуренции с товарами из США и других государств, где издержки на энергоносители и сырьё существенно ниже.Накануне в новостях: Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией Ранее на эту тему: Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан Также сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО
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новости, курская область, украина, россия, ес, газпром, всу, кто, транзит, российский газ, инфраструктура, энергетика, промышленность, суджа
Новости, Курская область, Украина, Россия, ЕС, Газпром, ВСУ, КТО, транзит, российский газ, инфраструктура, энергетика, промышленность, Суджа

"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину

10:35 02.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Российский газ по-прежнему поставляется в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,8 миллиона кубометров на 2 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.
Как сообщалось ранее, поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.
ГИС "Суджа" находится на территории Курской области – в той её части, которая с августа оккупирована украинской армией. При этом осуществляется транзит российского газа в Евросоюз.
СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также известно, что в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.
При этом Венгрия и Словакия обсудили с Азербайджаном поставки природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Экспорт российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок. В Германии обсуждается возможность восстановления поставок российского газа после окончания СВО.
Тем временем Австрия отказалась платить за поставленный российский газ и объявила ранее поставленные объёмы конфискованными. Формальным основанием стало решение Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании австрийской OMV 230 миллионов евро за недопоставки "Газпромэкспортом", который ссылался на форс-мажор, вызванный антироссийскими санкциями Евросоюза.
На фоне дефицита недорогого газа промышленность ЕС демонстрирует спад. Особенно сильно пострадали предприятия Германии в конкуренции с товарами из США и других государств, где издержки на энергоносители и сырьё существенно ниже.
Накануне в новостях: Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией
Ранее на эту тему: Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
Также сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияЕСГазпромВСУКТОтранзитроссийский газинфраструктураэнергетикапромышленностьСуджа
 
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