https://ukraina.ru/20241202/1059352263.html

"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину

"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину - 02.12.2024 Украина.ру

"Газпром" продолжает поставки в ЕС через Суджу и Украину

Российский газ по-прежнему поставляется в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

2024-12-02T10:35

2024-12-02T10:35

2024-12-02T10:35

новости

курская область

украина

россия

ес

газпром

всу

кто

транзит

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/39/1029503947_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_6b2f9bf259d98076b78b174aaff98937.jpg

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,8 миллиона кубометров на 2 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.Как сообщалось ранее, поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" блокированы украинской стороной с мая 2022 года. ГИС "Сохрановка" находится на территории ЛНР.ГИС "Суджа" находится на территории Курской области – в той её части, которая с августа оккупирована украинской армией. При этом осуществляется транзит российского газа в Евросоюз.СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также известно, что в Киеве заявили о прекращении действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в ЕС с 2025 года. Там также подтвердили блокировку поставок через ГИС "Сохрановка" и сохранение транзита до конца года через ГИС "Суджа" в Курской области, которая была взята под контроль украинскими интервентами.При этом Венгрия и Словакия обсудили с Азербайджаном поставки природного газа в ЕС после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Экспорт российского газа в Европу осуществляются также морским путём. При этом наземные трубопроводы остаются наиболее выгодными для таких поставок. В Германии обсуждается возможность восстановления поставок российского газа после окончания СВО.Тем временем Австрия отказалась платить за поставленный российский газ и объявила ранее поставленные объёмы конфискованными. Формальным основанием стало решение Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании австрийской OMV 230 миллионов евро за недопоставки "Газпромэкспортом", который ссылался на форс-мажор, вызванный антироссийскими санкциями Евросоюза.На фоне дефицита недорогого газа промышленность ЕС демонстрирует спад. Особенно сильно пострадали предприятия Германии в конкуренции с товарами из США и других государств, где издержки на энергоносители и сырьё существенно ниже.Накануне в новостях: Британский политолог рекомендовал "три вещи" для урегулирования конфликта с Россией Ранее на эту тему: Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан Также сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС впервые с начала СВО

курская область

украина

россия

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, россия, ес, газпром, всу, кто, транзит, российский газ, инфраструктура, энергетика, промышленность, суджа