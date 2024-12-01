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Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА
Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА - 01.12.2024 Украина.ру
Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА
Массированная атака дронов с украинской территории отражена с жертвами среди мирного населения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.
2024-12-01T10:13
2024-12-01T10:13
2024-12-01T10:13
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"Тяжелая ночь для нашего региона. Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.Богомаз принёс глубокие соболезнования семье погибшего. Он пообещал оказать ей всю необходимую помощь.Минобороны России сообщило утром 1 декабря, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошельку Накануне в новостях: Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана Ранее сообщалось: Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
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новости, брянская область, россия, александр богомаз, всу, мирные жители, дроны, бпла, воздушная тревога, пво, сво, минобороны рф
Новости, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, ВСУ, мирные жители, дроны, БПЛА, воздушная тревога, ПВО, СВО, Минобороны РФ
Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА
Массированная атака дронов с украинской территории отражена с жертвами среди мирного населения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.