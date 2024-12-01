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Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА

Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА - 01.12.2024 Украина.ру

Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА

Массированная атака дронов с украинской территории отражена с жертвами среди мирного населения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.

2024-12-01T10:13

2024-12-01T10:13

2024-12-01T10:13

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пво

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"Тяжелая ночь для нашего региона. Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.Богомаз принёс глубокие соболезнования семье погибшего. Он пообещал оказать ей всю необходимую помощь.Минобороны России сообщило утром 1 декабря, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошельку Накануне в новостях: Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана Ранее сообщалось: Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов

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новости, брянская область, россия, александр богомаз, всу, мирные жители, дроны, бпла, воздушная тревога, пво, сво, минобороны рф