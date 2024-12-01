Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА - 01.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241201/1059335924.html
Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА
Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА - 01.12.2024 Украина.ру
Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА
Массированная атака дронов с украинской территории отражена с жертвами среди мирного населения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.
2024-12-01T10:13
2024-12-01T10:13
новости
брянская область
россия
александр богомаз
всу
мирные жители
дроны
бпла
воздушная тревога
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:47:549:355_1920x0_80_0_0_1af9d83716675d6fb32d4b5dfed03957.jpg
"Тяжелая ночь для нашего региона. Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.Богомаз принёс глубокие соболезнования семье погибшего. Он пообещал оказать ей всю необходимую помощь.Минобороны России сообщило утром 1 декабря, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.Актуальное интервью на эту тему: Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошельку Накануне в новостях: Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана Ранее сообщалось: Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
брянская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:0:549:411_1920x0_80_0_0_9e1b77b699d4fda77723e2b6bc77f353.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, россия, александр богомаз, всу, мирные жители, дроны, бпла, воздушная тревога, пво, сво, минобороны рф
Новости, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, ВСУ, мирные жители, дроны, БПЛА, воздушная тревога, ПВО, СВО, Минобороны РФ

Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА

10:13 01.12.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
Читать в
ДзенTelegram
Массированная атака дронов с украинской территории отражена с жертвами среди мирного населения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Тяжелая ночь для нашего региона. Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.
Богомаз принёс глубокие соболезнования семье погибшего. Он пообещал оказать ей всю необходимую помощь.
Минобороны России сообщило утром 1 декабря, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.
Актуальное интервью на эту тему: Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошельку
Накануне в новостях: Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана
Ранее сообщалось: Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
 
НовостиБрянская областьРоссияАлександр БогомазВСУмирные жителидроныБПЛАвоздушная тревогаПВОСВОМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
12:37Армия России освободила Ильинку и Петровку в ДНР
12:24Надо ли снимать статус террористов с "Талибана"*? Ищенко о текущей ситуации и исторических примерах
12:10Вокруг Булгакова": Марк Крысобой
12:01"Орешник" изменил ход ведения войны - профессор Хельсинкского университета
11:37"Никакого прикрытия": украинские солдаты пожаловались на дефицит вооружения и ложь командиров
10:56Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ
10:40Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу
10:13Брянская область: ребёнок погиб при налёте украинских БПЛА
10:01Гамарджоба, Майдан. Главное на Украине на утро 1 декабря
10:01Армия России за осень освободила 88 населенных пунктов
09:24Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области
08:00Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности"
07:37"Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута
07:20Сейчас США не видят угрозы от России, как это было во время Карибского кризиса — Ющук
07:00Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошельку
06:40Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня
06:30Предупреждение Путина, паника в Киеве, мыльные пузыри "зелёной плесени". И другие скандалы недели
06:30Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре
06:20Некий ультиматум: Лозанский рассказал, почему Трамп может ввести против России санкции
Лента новостейМолния