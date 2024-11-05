https://ukraina.ru/20241105/1058634709.html
Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке
Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке - 05.11.2024 Украина.ру
Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке
Российская позиция на мирных переговорах по урегулированию ближневосточного кризиса может оказаться ключевой, потому что к ней прислушиваются обе стороны конфликта.
2024-11-05T14:12
2024-11-05T14:12
2024-11-05T14:12
эксклюзив
россия
москва
ближний восток
эммануэль макрон
newsweek
совет безопасности оон
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058637133_0:231:3000:1919_1920x0_80_0_0_fe11e9fb9316401d2cfcfc8413a3d4e7.jpg
Мы уже высказывали этот тезис, однако теперь о нем начали писать влиятельные западные издания, которые слишком долго игнорировали позицию Москвы.Автор американского Newsweek Том О`Коннор прямо отмечает, что западная дипломатия рассматривает Россию как участника потенциальной мирной сделки между израильтянами и их противниками.Потому что Москва в течение десятилетий распространяет свое разнообразное, политическое и культурное влияние на весь Ближний Восток. И обойти ее интересы не получится – как бы ни старались сделать это американцы."Уникальное положение (России – прим.ред.) может помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе, который вот уже больше года находится в кризисе", – пишет Newsweek.Говорить об особых позициях России на Ближнем Востоке явно не будет преувеличением.С одной стороны, Москва сохраняет непосредственные стабильные партнерские отношения с Тегераном, Дамаском и основными нейтральными странами арабского мира, которые существенно нарастили свое влияние на фоне событий последних лет. Эти доверительные связи выделяются сегодня на многих направлениях, включая ключевые элементы экономики и политики.Что же касается Израиля, который вроде бы движется в американском фарватере, то вот уже тридцать лез здесь тихой сапой растет влияние переселенцев из бывших республик Советского Союза – русим. Кроме того, приходится объективно учитывать историческую роль Москвы в создании Государства Израиль, игнорировать которую невозможно.Да и прежние поколения переселенцев зачастую приезжали на Землю Обетованную именно из-за черты Российской Империи, сохраняя если не корни – к сожалению, множество евреев погибли во время нацистского Холокоста – то, по крайней мере, воспоминания о местах, где когда-то жили их предки.Конечно, политические взгляды у коллективных русим, обычно представляющих собой многослойную и многолетнюю эмиграцию, очень разные. Среди них много сторонников премьер-министра Беньямина Нетаньяху, встречается недавно уехавшая антироссийски настроенная публика, и вообще кто угодно.Но, как бы там ни было, почва для контакта с россиянами в израильском обществе, где немалая часть людей до сих пор, по разным причинам, не отказалась от фамилий с российскими корнями и до сих пор созванивается с родственниками в Москве, определенно имеется. Не будет даже преувеличением сказать, что в постсоветское время такие контакты во многом возросли и окрепли."Всего за несколько месяцев до окончательного распада в 1991 году Советский Союз восстановил связи с Израилем, а новообразованная Российская Федерация удвоила усилия на этом пути", – написал об этом в своей статье Том О`Коннор.Даже израильские политики, как правило, занимающие сегодня жесткую позицию в отношении своих противников, понимают: в силу вышеуказанных факторов без участия России в мирном процессе не обойтись. Особенно если в регионе, который пока охвачен войной, все-таки придется договариваться о мире."Мы понимаем, что ввиду нынешних действительно хороших отношений (русских) с иранцами они, возможно, смогут предложить нечто способствующее стабильности любого будущего соглашения.Кроме того, они входят в пятерку постоянных членов Совбеза ООН, и если дойдет до какой-то новой резолюции о прекращении огня, хотелось бы, чтобы русские ее одобрили", – рассказала американским журналистам Орна Мизрахи, бывший заместитель израильского советника по нацбезопасности.Она считает, что Россия "хочет быть вовлечена (в этот переговорный процесс), хочет иметь отношение к тому, что происходит в регионе".Это нормальная позиция великой державы – тем более, что американцы так не смогли самостоятельно урегулировать ближневосточный кризис и даже поставили регион на грань еще более разрушительного конфликта.Разрешить критическую ситуацию без русских не получится. В условиях очередной войны ливанские или те же иранские политики скорее будут вести доверительные разговоры именно с российскими дипломатами, а не с американцами и не с европейцами, доверие к которым в течение многолетнего конфликта было подорвано.Несмотря на дипломатические усилия Эммануэля Макрона, ливанцы не забыли, что американские и французские войска в восьмидесятые годы напрямую участвовали в попытке оккупировать Ливан, когда в результате террористических атак в районе Бейрута погибло 307 десантников – в основном уроженцев США. Но жертв западных бомбардировок было намного больше."Бейрут был первой крупной атакой в ходе того, что теперь стало Третьей мировой войной", – считает общественно-политический активист Боб Джордан, основатель организации "Бейрутские ветераны Америки".США представляются тем же ливанцам и палестинцам главным союзником Израиля, снабжающим его различными видами оружия. Но репутация России совсем другая. Россия еще в советские времена везла на Ближний Восток инженеров и агрономов, помогала строить дома и заводы. Танки, конечно, тоже везли – но разве это не делали те же американцы и европейцы?А еще Москва умела в нужный момент подключать мощности дипломатии. Считается, что еще 30 августа 1971 года тогда еще молодой, но уже безусловно талантливый Евгений Примаков тайно посетил Израиль и встретился с премьер-министром Голдой Меир – стенограммы этих бесед изучают сейчас историки.СССР никогда не доводил ситуацию на Ближнем Востоке до Апокалипсиса, умея перевести эскалацию в формат разрядки. А местные жители, несмотря на взаимные противоречия, привыкли считать Москву если не союзником, то партнером.Так что попытки подключить русских к переговорным процессам, о которых теперь говорят и на Западе, выглядят вполне логично.О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"
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эксклюзив, россия, москва, ближний восток, эммануэль макрон, newsweek, совет безопасности оон
Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке
Российская позиция на мирных переговорах по урегулированию ближневосточного кризиса может оказаться ключевой, потому что к ней прислушиваются обе стороны конфликта.
Мы уже высказывали этот тезис, однако теперь о нем начали писать влиятельные западные издания, которые слишком долго игнорировали позицию Москвы.
Автор американского Newsweek Том О`Коннор
прямо отмечает, что западная дипломатия рассматривает Россию как участника потенциальной мирной сделки между израильтянами и их противниками.
Потому что Москва в течение десятилетий распространяет свое разнообразное, политическое и культурное влияние на весь Ближний Восток. И обойти ее интересы не получится – как бы ни старались сделать это американцы.
"Уникальное положение (России – прим.ред.) может помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе, который вот уже больше года находится в кризисе", – пишет Newsweek.
Говорить об особых позициях России на Ближнем Востоке явно не будет преувеличением.
С одной стороны, Москва сохраняет непосредственные стабильные партнерские отношения с Тегераном
, Дамаском и основными нейтральными странами арабского мира, которые существенно нарастили свое влияние на фоне событий последних лет. Эти доверительные связи выделяются сегодня на многих направлениях, включая ключевые элементы экономики и политики.
Что же касается Израиля, который вроде бы движется в американском фарватере, то вот уже тридцать лез здесь тихой сапой растет влияние переселенцев из бывших республик Советского Союза – русим. Кроме того, приходится объективно учитывать историческую роль Москвы в создании Государства Израиль, игнорировать которую невозможно.
Да и прежние поколения переселенцев зачастую приезжали на Землю Обетованную именно из-за черты Российской Империи
, сохраняя если не корни – к сожалению, множество евреев погибли во время нацистского Холокоста – то, по крайней мере, воспоминания о местах, где когда-то жили их предки.
Конечно, политические взгляды у коллективных русим, обычно представляющих собой многослойную и многолетнюю эмиграцию, очень разные. Среди них много сторонников премьер-министра Беньямина Нетаньяху, встречается недавно уехавшая антироссийски настроенная публика, и вообще кто угодно.
Но, как бы там ни было, почва для контакта с россиянами в израильском обществе, где немалая часть людей до сих пор, по разным причинам, не отказалась от фамилий с российскими корнями и до сих пор созванивается с родственниками в Москве, определенно имеется. Не будет даже преувеличением сказать, что в постсоветское время такие контакты во многом возросли и окрепли.
"Всего за несколько месяцев до окончательного распада в 1991 году Советский Союз восстановил связи с Израилем, а новообразованная Российская Федерация удвоила усилия на этом пути", – написал об этом в своей статье Том О`Коннор.
Даже израильские политики, как правило, занимающие сегодня жесткую позицию в отношении своих противников, понимают: в силу вышеуказанных факторов без участия России в мирном процессе не обойтись. Особенно если в регионе, который пока охвачен войной, все-таки придется договариваться о мире.
"Мы понимаем, что ввиду нынешних действительно хороших отношений (русских) с иранцами они, возможно, смогут предложить нечто способствующее стабильности любого будущего соглашения.
Кроме того, они входят в пятерку постоянных членов Совбеза ООН
, и если дойдет до какой-то новой резолюции о прекращении огня, хотелось бы, чтобы русские ее одобрили", – рассказала американским журналистам Орна Мизрахи
, бывший заместитель израильского советника по нацбезопасности.
Она считает, что Россия "хочет быть вовлечена (в этот переговорный процесс), хочет иметь отношение к тому, что происходит в регионе".
Это нормальная позиция великой державы – тем более, что американцы так не смогли самостоятельно урегулировать ближневосточный кризис и даже поставили регион на грань еще более разрушительного конфликта.
Разрешить критическую ситуацию без русских не получится. В условиях очередной войны ливанские или те же иранские политики скорее будут вести доверительные разговоры именно с российскими дипломатами, а не с американцами и не с европейцами, доверие к которым в течение многолетнего конфликта было подорвано.
Несмотря на дипломатические усилия Эммануэля Макрона
, ливанцы не забыли, что американские и французские войска в восьмидесятые годы напрямую участвовали в попытке оккупировать Ливан, когда в результате террористических атак в районе Бейрута погибло 307 десантников – в основном уроженцев США. Но жертв западных бомбардировок было намного больше.
"Бейрут был первой крупной атакой в ходе того, что теперь стало Третьей мировой войной", – считает общественно-политический активист Боб Джордан, основатель организации "Бейрутские ветераны Америки".
США представляются тем же ливанцам и палестинцам главным союзником Израиля, снабжающим его различными видами оружия. Но репутация России совсем другая. Россия еще в советские времена везла на Ближний Восток инженеров и агрономов, помогала строить дома и заводы. Танки, конечно, тоже везли – но разве это не делали те же американцы и европейцы?
А еще Москва умела в нужный момент подключать мощности дипломатии. Считается, что еще 30 августа 1971 года тогда еще молодой, но уже безусловно талантливый Евгений Примаков
тайно посетил Израиль и встретился с премьер-министром Голдой Меир
– стенограммы этих бесед изучают сейчас историки.
СССР
никогда не доводил ситуацию на Ближнем Востоке до Апокалипсиса, умея перевести эскалацию в формат разрядки. А местные жители, несмотря на взаимные противоречия, привыкли считать Москву если не союзником, то партнером.
Так что попытки подключить русских к переговорным процессам, о которых теперь говорят и на Западе, выглядят вполне логично.
О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"