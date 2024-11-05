https://ukraina.ru/20241105/1058634709.html

Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке

Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке - 05.11.2024 Украина.ру

Своя для всех. Россия установит мир на Ближнем Востоке

Российская позиция на мирных переговорах по урегулированию ближневосточного кризиса может оказаться ключевой, потому что к ней прислушиваются обе стороны конфликта.

2024-11-05T14:12

2024-11-05T14:12

2024-11-05T14:12

эксклюзив

россия

москва

ближний восток

эммануэль макрон

newsweek

совет безопасности оон

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Мы уже высказывали этот тезис, однако теперь о нем начали писать влиятельные западные издания, которые слишком долго игнорировали позицию Москвы.Автор американского Newsweek Том О`Коннор прямо отмечает, что западная дипломатия рассматривает Россию как участника потенциальной мирной сделки между израильтянами и их противниками.Потому что Москва в течение десятилетий распространяет свое разнообразное, политическое и культурное влияние на весь Ближний Восток. И обойти ее интересы не получится – как бы ни старались сделать это американцы."Уникальное положение (России – прим.ред.) может помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе, который вот уже больше года находится в кризисе", – пишет Newsweek.Говорить об особых позициях России на Ближнем Востоке явно не будет преувеличением.С одной стороны, Москва сохраняет непосредственные стабильные партнерские отношения с Тегераном, Дамаском и основными нейтральными странами арабского мира, которые существенно нарастили свое влияние на фоне событий последних лет. Эти доверительные связи выделяются сегодня на многих направлениях, включая ключевые элементы экономики и политики.Что же касается Израиля, который вроде бы движется в американском фарватере, то вот уже тридцать лез здесь тихой сапой растет влияние переселенцев из бывших республик Советского Союза – русим. Кроме того, приходится объективно учитывать историческую роль Москвы в создании Государства Израиль, игнорировать которую невозможно.Да и прежние поколения переселенцев зачастую приезжали на Землю Обетованную именно из-за черты Российской Империи, сохраняя если не корни – к сожалению, множество евреев погибли во время нацистского Холокоста – то, по крайней мере, воспоминания о местах, где когда-то жили их предки.Конечно, политические взгляды у коллективных русим, обычно представляющих собой многослойную и многолетнюю эмиграцию, очень разные. Среди них много сторонников премьер-министра Беньямина Нетаньяху, встречается недавно уехавшая антироссийски настроенная публика, и вообще кто угодно.Но, как бы там ни было, почва для контакта с россиянами в израильском обществе, где немалая часть людей до сих пор, по разным причинам, не отказалась от фамилий с российскими корнями и до сих пор созванивается с родственниками в Москве, определенно имеется. Не будет даже преувеличением сказать, что в постсоветское время такие контакты во многом возросли и окрепли."Всего за несколько месяцев до окончательного распада в 1991 году Советский Союз восстановил связи с Израилем, а новообразованная Российская Федерация удвоила усилия на этом пути", – написал об этом в своей статье Том О`Коннор.Даже израильские политики, как правило, занимающие сегодня жесткую позицию в отношении своих противников, понимают: в силу вышеуказанных факторов без участия России в мирном процессе не обойтись. Особенно если в регионе, который пока охвачен войной, все-таки придется договариваться о мире."Мы понимаем, что ввиду нынешних действительно хороших отношений (русских) с иранцами они, возможно, смогут предложить нечто способствующее стабильности любого будущего соглашения.Кроме того, они входят в пятерку постоянных членов Совбеза ООН, и если дойдет до какой-то новой резолюции о прекращении огня, хотелось бы, чтобы русские ее одобрили", – рассказала американским журналистам Орна Мизрахи, бывший заместитель израильского советника по нацбезопасности.Она считает, что Россия "хочет быть вовлечена (в этот переговорный процесс), хочет иметь отношение к тому, что происходит в регионе".Это нормальная позиция великой державы – тем более, что американцы так не смогли самостоятельно урегулировать ближневосточный кризис и даже поставили регион на грань еще более разрушительного конфликта.Разрешить критическую ситуацию без русских не получится. В условиях очередной войны ливанские или те же иранские политики скорее будут вести доверительные разговоры именно с российскими дипломатами, а не с американцами и не с европейцами, доверие к которым в течение многолетнего конфликта было подорвано.Несмотря на дипломатические усилия Эммануэля Макрона, ливанцы не забыли, что американские и французские войска в восьмидесятые годы напрямую участвовали в попытке оккупировать Ливан, когда в результате террористических атак в районе Бейрута погибло 307 десантников – в основном уроженцев США. Но жертв западных бомбардировок было намного больше."Бейрут был первой крупной атакой в ходе того, что теперь стало Третьей мировой войной", – считает общественно-политический активист Боб Джордан, основатель организации "Бейрутские ветераны Америки".США представляются тем же ливанцам и палестинцам главным союзником Израиля, снабжающим его различными видами оружия. Но репутация России совсем другая. Россия еще в советские времена везла на Ближний Восток инженеров и агрономов, помогала строить дома и заводы. Танки, конечно, тоже везли – но разве это не делали те же американцы и европейцы?А еще Москва умела в нужный момент подключать мощности дипломатии. Считается, что еще 30 августа 1971 года тогда еще молодой, но уже безусловно талантливый Евгений Примаков тайно посетил Израиль и встретился с премьер-министром Голдой Меир – стенограммы этих бесед изучают сейчас историки.СССР никогда не доводил ситуацию на Ближнем Востоке до Апокалипсиса, умея перевести эскалацию в формат разрядки. А местные жители, несмотря на взаимные противоречия, привыкли считать Москву если не союзником, то партнером.Так что попытки подключить русских к переговорным процессам, о которых теперь говорят и на Западе, выглядят вполне логично.О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"

https://ukraina.ru/20241103/1058535847.html

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эксклюзив, россия, москва, ближний восток, эммануэль макрон, newsweek, совет безопасности оон