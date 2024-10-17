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Главное за ночь 17 октября

Главное за ночь 17 октября - 17.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 17 октября

Ночными ударами по Николаеву был поражен объект энергетической инфраструктуры, заявил местный гауляйтер. Украина.ру, 17.10.2024

2024-10-17T08:05

2024-10-17T08:05

2024-10-17T08:06

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Ночными ударами по Николаеву был поражен объект энергетической инфраструктуры, заявил местный гауляйтер.В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БпЛА: шесть над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны.Продолжается продвижение Северян на кореневском участке фронта в Курской области. Противник предпринял две контратаки, обе атаки отражены, уничтожено до 18 человек живой силы, три танка и БМП. Кроме того, ВС РФ значительно продвинулись на юге Суджанского района в районе н.п. Плехово.На Купянском направлении бои приблизились на четыре километра к городу. В Купянске введена обязательная эвакуация.На Александро-Калиновском направлении российские войска, продвигаясь вглубь городской застройки Дзержинска, увеличили зону контроля в районе улицы Донбасской.Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом план победы, представленный Зеленским. Кроме того, власти США занимаются и "другими мерами" в контексте американской помощи.Белгородские власти отправили 70 компьютеров военнослужащим ВС РФ для оснащения учебных классов, сообщил губернатор Гладков.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, купянск, владимир зеленский, вячеслав гладков, минобороны, вооруженные силы украины