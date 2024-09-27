Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию - 27.09.2024 Украина.ру
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Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию
Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию - 27.09.2024 Украина.ру
Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию
По поводу вторжения ВСУ в Курскую область существуют две стороны вопроса: военная и информационная. Это стратегическая операция и она предполагает далеко идущие последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T03:45
2024-09-27T03:45
новости
россия
курская область
финляндия
нато
украина
ядерное оружие
оружие
вов
вермахт
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Сейчас ВСУ проводят контратакующие действия, и российское командование вынуждено держать в тылу резервы, чтобы отражать удары противника. Таким образом, российское наступление в Курской области по выдавливанию ВСУ задерживается, сообщил историк.По поводу вторжения ВСУ в Курскую область существуют две стороны вопроса: военная и информационная. Так, разгром немцев под Москвой в 1941 году имел огромный информационный победный фон, отметил публицист.По его словам, операция ВСУ в Курской области - это стратегическая операция, она предполагает далеко идущие последствия. Гипотетически можно также представить, что завтра Финляндия вторгнется в Карелию."Будет ли удар по Финляндии ядерным оружием? Год назад все бы сказали, да. А сейчас, скорее, нет. Будет столкновение с помощью конвенционального оружия. И то же самое может быть с Калининградской областью, где ситуация гораздо сложнее", — уверен эксперт.Калининградская область — это небольшой анклав, и пробить его такими "репетиционными действиями", как в Курской области, оказывается, возможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, финляндия, нато, украина, ядерное оружие, оружие, вов, вермахт, сво, вторжение
Новости, Россия, Курская область, Финляндия, НАТО, Украина, Ядерное оружие, оружие, ВОВ, вермахт, СВО, вторжение

Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию

03:45 27.09.2024
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
По поводу вторжения ВСУ в Курскую область существуют две стороны вопроса: военная и информационная. Это стратегическая операция и она предполагает далеко идущие последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Сейчас ВСУ проводят контратакующие действия, и российское командование вынуждено держать в тылу резервы, чтобы отражать удары противника. Таким образом, российское наступление в Курской области по выдавливанию ВСУ задерживается, сообщил историк.
По поводу вторжения ВСУ в Курскую область существуют две стороны вопроса: военная и информационная. Так, разгром немцев под Москвой в 1941 году имел огромный информационный победный фон, отметил публицист.
"Тогда [советские войска] показали, что Вермахт может быть разбит и уничтожен. А сейчас ВСУ показали, что можно вторгнуться на территорию России и ничего особенного не произойдет", — подчеркнул Сазонов.
По его словам, операция ВСУ в Курской области - это стратегическая операция, она предполагает далеко идущие последствия. Гипотетически можно также представить, что завтра Финляндия вторгнется в Карелию.
"Будет ли удар по Финляндии ядерным оружием? Год назад все бы сказали, да. А сейчас, скорее, нет. Будет столкновение с помощью конвенционального оружия. И то же самое может быть с Калининградской областью, где ситуация гораздо сложнее", — уверен эксперт.
Калининградская область — это небольшой анклав, и пробить его такими "репетиционными действиями", как в Курской области, оказывается, возможно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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