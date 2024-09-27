https://ukraina.ru/20240927/1057708297.html

Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию

Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию - 27.09.2024 Украина.ру

Эксперт предположил, нанесет ли Россия ядерный удар, если НАТО вторгнется в Калининград или Карелию

По поводу вторжения ВСУ в Курскую область существуют две стороны вопроса: военная и информационная. Это стратегическая операция и она предполагает далеко идущие последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T03:45

2024-09-27T03:45

2024-09-27T03:45

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Сейчас ВСУ проводят контратакующие действия, и российское командование вынуждено держать в тылу резервы, чтобы отражать удары противника. Таким образом, российское наступление в Курской области по выдавливанию ВСУ задерживается, сообщил историк.По поводу вторжения ВСУ в Курскую область существуют две стороны вопроса: военная и информационная. Так, разгром немцев под Москвой в 1941 году имел огромный информационный победный фон, отметил публицист.По его словам, операция ВСУ в Курской области - это стратегическая операция, она предполагает далеко идущие последствия. Гипотетически можно также представить, что завтра Финляндия вторгнется в Карелию."Будет ли удар по Финляндии ядерным оружием? Год назад все бы сказали, да. А сейчас, скорее, нет. Будет столкновение с помощью конвенционального оружия. И то же самое может быть с Калининградской областью, где ситуация гораздо сложнее", — уверен эксперт.Калининградская область — это небольшой анклав, и пробить его такими "репетиционными действиями", как в Курской области, оказывается, возможно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру

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