"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко
04:42 07.09.2024 (обновлено: 08:12 07.09.2024)
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
Болезненный для нынешнего руководства Украины и его спонсоров из НАТО ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве не стоит переоценивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Оценивая поражение российскими ракетами училища ВСУ в Полтаве, в результате чего погибло и было ранено много украинских военнослужащих и инструкторов из Швеции и других стран НАТО, Онуфриенко согласился с мнением о том, что "этот удар для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону".
Военно-политический обозреватель отметил, что учебный центр в Полтаве готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и разных дронов. По неофициальной информации медиков, там от российского ракетного удара погибли 109 военнослужащих и 500 человек получили ранения. Итого – более 600 человек единовременно, что "очень много", констатировал военно-политический обозреватель.
"Я вообще против восторгов по поводу того, что мы где-то там накрыли западных инструкторов, - заметил при этом Онуфриенко. - Западные инструкторы – это вишенка на торте. Я считаю, что украинские инструктора для нас гораздо опаснее, потому что они лучше знают местность и личный состав, чем какой-то придурок, который всю жизнь провел в Африке, но рассказывающий о том, как надо воевать в степях Украины".
5 сентября, 15:52Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по ПолтавеПодполковник армии США 45-летний Джошуа Камара неожиданно умер 3 сентября. По официальным данным Вашингтона, офицер скоропостижно скончался в польском городе Познань, однако ряд СМИ связывает его смерть с ударом ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве
"Повторюсь, на Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов – это серьезно", - подчеркул военно-политический обозреватель.
"Кстати, это училище названо в честь "Героев Крут". Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Про Круты Украине лучше вообще не вспоминать. Там для нее все закончилось печально. Как и в этот раз", - добавил Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар