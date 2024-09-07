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"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко

"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко - 07.09.2024 Украина.ру

"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко

Болезненный для нынешнего руководства Украины и его спонсоров из НАТО ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве не стоит переоценивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-07T04:42

2024-09-07T04:42

2024-09-07T08:12

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Оценивая поражение российскими ракетами училища ВСУ в Полтаве, в результате чего погибло и было ранено много украинских военнослужащих и инструкторов из Швеции и других стран НАТО, Онуфриенко согласился с мнением о том, что "этот удар для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону".Военно-политический обозреватель отметил, что учебный центр в Полтаве готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и разных дронов. По неофициальной информации медиков, там от российского ракетного удара погибли 109 военнослужащих и 500 человек получили ранения. Итого – более 600 человек единовременно, что "очень много", констатировал военно-политический обозреватель."Я вообще против восторгов по поводу того, что мы где-то там накрыли западных инструкторов, - заметил при этом Онуфриенко. - Западные инструкторы – это вишенка на торте. Я считаю, что украинские инструктора для нас гораздо опаснее, потому что они лучше знают местность и личный состав, чем какой-то придурок, который всю жизнь провел в Африке, но рассказывающий о том, как надо воевать в степях Украины"."Повторюсь, на Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов – это серьезно", - подчеркул военно-политический обозреватель.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт"Кстати, это училище названо в честь "Героев Крут". Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Про Круты Украине лучше вообще не вспоминать. Там для нее все закончилось печально. Как и в этот раз", - добавил Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорывТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

https://ukraina.ru/20240905/1057260233.html

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