https://ukraina.ru/20240830/1057113650.html

Владимир Орлов рассказал о проектах, которые позволяют поставить "на поток" уничтожение вражеских БПЛА

Владимир Орлов рассказал о проектах, которые позволяют поставить "на поток" уничтожение вражеских БПЛА - 30.08.2024 Украина.ру

Владимир Орлов рассказал о проектах, которые позволяют поставить "на поток" уничтожение вражеских БПЛА

Ряд проектов позволяет поставить обнаружение вражеских БПЛА на поток. Один из них предусматривал создание сети датчиков вдоль ЛБС на глубину до 400–500 км, которые бы позволяли обнаруживать любые беспилотники на высотах от 25 метров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-08-30T03:00

2024-08-30T03:00

2024-08-30T03:00

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На днях украинские беспилотники ударили по жилым домам в Саратове и Энгельсе.Есть способы защитить жилую инфраструктуру в глубоком тылу, такие проекты есть. Не знаю, в какой стадии они находятся, но ряд проектов позволяет поставить обнаружение вражеских БПЛА на поток, рассказал эксперт.Один из таких проектов предусматривал создание сети датчиков вдоль ЛБС на глубину до 400–500 км, которые бы позволяли обнаруживать любые беспилотники на высотах от 25 метров и отслеживать их перемещение, отметил Орлов.Нужно насыщать объектовые системы ПВО комплексами малого радиуса действия типа "Шилок" и "Тунгусок", которые оборудованы стрелково-пушечным вооружением и маневренны. Но российская территория большая и "к каждому столбу" систему ПВО не поставишь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руО том, зачем США поставляют на Украину отравляющие вещества - в статье Татьяны Стоянович: Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057106416.html

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новости, украина, беспилотники, пво, рэб, бпла, защита, авиация, вертолеты, сво, всу, атака