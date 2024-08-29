Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС - 29.08.2024 Украина.ру
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Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС - 29.08.2024 Украина.ру
Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел
2024-08-29T10:55
2024-08-29T10:58
новости
киев
жозеп боррель
украина
брюссель
ес
оружие
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"Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение", - объяснил он.Ранее Боррель заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву.В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на заседании в Брюсселе заверил, что венгерская сторона будет отстаивать мирную позицию. По его словам, если на территории Украины "окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее".Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, киев, жозеп боррель, украина, брюссель, ес, оружие
Новости, Киев, Жозеп Боррель, Украина, Брюссель, ЕС, оружие

Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС

10:55 29.08.2024 (обновлено: 10:58 29.08.2024)
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел
"Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение", - объяснил он.
Ранее Боррель заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву.
В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на заседании в Брюсселе заверил, что венгерская сторона будет отстаивать мирную позицию.
По его словам, если на территории Украины "окажется все больше оружия, если по территории России будут дальние удары, то угроза эскалации все возрастет и угроза войны станет все серьезнее".
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевЖозеп БоррельУкраинаБрюссельЕСоружие
 
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