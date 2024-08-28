Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм - 28.08.2024 Украина.ру
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Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм - 28.08.2024 Украина.ру
Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T04:30
2024-08-28T04:30
новости
донбасс
павлоград
россия
илья мощанский
курская область
всу
плацдарм
сво
покровск/красноармейск
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Сейчас основные боевые действия сведены к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), рассказал эксперт.Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется забыть про свои планы и выводить войска с курского плацдарма обратно в Донбасс, отметил он.Если передовые разведывательные группы скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не исчезли. Они будут пытаться бить по наступающим колоннам, подчеркнул Мощанский."Понятно, что ВС РФ не будут наступать танковыми колоннами как в фильмах Озерова. (...) Мы вообще не будем собирать технику в колонны. ВСУ уже собрали технику в колонны при наступлении в Курскую область. Это привело к серьезным потерям", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html
донбасс
павлоград
россия
курская область
покровск/красноармейск
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новости, донбасс, павлоград, россия, илья мощанский, курская область, всу, плацдарм, сво, покровск/красноармейск, танки, беспилотники, наступление
Новости, Донбасс, Павлоград, Россия, Илья Мощанский, Курская область, ВСУ, плацдарм, СВО, Покровск/Красноармейск, танки, беспилотники, наступление

Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм

04:30 28.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас основные боевые действия сведены к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), рассказал эксперт.
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется забыть про свои планы и выводить войска с курского плацдарма обратно в Донбасс, отметил он.
Если передовые разведывательные группы скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не исчезли. Они будут пытаться бить по наступающим колоннам, подчеркнул Мощанский.
"Понятно, что ВС РФ не будут наступать танковыми колоннами как в фильмах Озерова. (...) Мы вообще не будем собирать технику в колонны. ВСУ уже собрали технику в колонны при наступлении в Курскую область. Это привело к серьезным потерям", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 19:59
Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из КонстантиновкиДонецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе
 
НовостиДонбассПавлоградРоссияИлья МощанскийКурская областьВСУплацдармСВОПокровск/Красноармейсктанкибеспилотникинаступление
 
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