Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас основные боевые действия сведены к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), рассказал эксперт.
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется забыть про свои планы и выводить войска с курского плацдарма обратно в Донбасс, отметил он.
Если передовые разведывательные группы скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не исчезли. Они будут пытаться бить по наступающим колоннам, подчеркнул Мощанский.
"Понятно, что ВС РФ не будут наступать танковыми колоннами как в фильмах Озерова. (...) Мы вообще не будем собирать технику в колонны. ВСУ уже собрали технику в колонны при наступлении в Курскую область. Это привело к серьезным потерям", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
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