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Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ
Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ - 22.08.2024 Украина.ру
Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Белгородской области и Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СК РФ
2024-08-22T11:26
2024-08-22T11:26
2024-08-22T11:26
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белгородская область
донецкая народная республика
следственный комитет
ск рф
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
обстрелы
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Поводом стали новые установленные факты преступлений, совершённых на территории Российской Федерации. В частности, отметили в Следкоме со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти, "в посёлке Малиновка Белгородского района украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате ранены два человека"."Вследствие обстрелов со стороны ВФУ села Новая Таволжанка и города Шебекино пострадали две женщины. В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка в ДНР", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что российское следственное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.Ранее в новостях на эту тему - ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
россия
белгородская область
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, белгородская область, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители, шебекино, горловка, днр, криминал, следственный комитет рф, следствие
Новости, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, мирные жители, Шебекино, Горловка, ДНР, криминал, Следственный Комитет РФ, следствие
Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Белгородской области и Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СК РФ
Поводом стали новые установленные факты преступлений, совершённых на территории Российской Федерации. В частности, отметили в Следкоме со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти, "в посёлке Малиновка Белгородского района украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате ранены два человека".
"Вследствие обстрелов со стороны ВФУ села Новая Таволжанка и города Шебекино пострадали две женщины. В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка в ДНР", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что российское следственное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.