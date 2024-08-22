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Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ

Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ - 22.08.2024 Украина.ру

Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ

Следователи российского Следственного комитета будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Белгородской области и Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СК РФ

2024-08-22T11:26

2024-08-22T11:26

2024-08-22T11:26

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следственный комитет

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всу

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Поводом стали новые установленные факты преступлений, совершённых на территории Российской Федерации. В частности, отметили в Следкоме со ссылкой на сообщения органов исполнительной власти, "в посёлке Малиновка Белгородского района украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате ранены два человека"."Вследствие обстрелов со стороны ВФУ села Новая Таволжанка и города Шебекино пострадали две женщины. В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка в ДНР", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что российское следственное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.Ранее в новостях на эту тему - ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина

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новости, россия, белгородская область, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители, шебекино, горловка, днр, криминал, следственный комитет рф, следствие