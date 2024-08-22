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В Курске устанавливают железобетонные укрытия

В Курске устанавливают железобетонные укрытия - 22.08.2024 Украина.ру

В Курске устанавливают железобетонные укрытия

По решению оперативного штаба 22 августа в Курске началась установка железобетонных укрытий. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-22T09:59

2024-08-22T09:59

2024-08-22T09:59

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курская область

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всу

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"По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей", - сообщил врио губернатора.Он также проинформировал о запланированном оснащении железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре."Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время", - отметил Смирнов.Ранее аналогичные конструкции устанавливались в Севастополе. Решались и другие вопросы защиты – подробнее об этом в публикации Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ

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новости, курск, курская область, севастополь, алексей смирнов (губернатор), всу, оборона, кто