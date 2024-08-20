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ВСУ возобновили обстрел Донецка

ВСУ возобновили обстрел Донецка - 20.08.2024 Украина.ру

ВСУ возобновили обстрел Донецка

С раннего ура 20 августа ВСУ обстреливают Донецк. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин

2024-08-20T10:23

2024-08-20T10:23

2024-08-20T10:23

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"Украинские фашисты с раннего утра ведут обстрелы Петровского района. По предварительной информации, враг использует в том числе боеприпасы кассетного типа", - сообщил мэр Донецка.Сославшись на представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что с 21:00 19 августа до 9:00 20 августа с украинской стороны шесть раз открывался огонь из тяжёлой артиллерии. В частности, в направлении Петровского района Донецка было выпущено 14 снарядов калибром 155 мм (из них 2 кассетного типа)."Возобновился обстрел Петровского района", - сообщил в 9.43 мэр Донецка.По его информации, в результате обстрелов со стороны ВСУ накануне в Донецке были погибшие и более десятка раненых. Урон нанесён коммунальному транспорту и городской инфраструктуре."В результате варварского обстрела на остановке общественного транспорта по ул. Добровольского погибла беременная женщина 1990 г.р", - сообщал 19 августа Кулемзин.Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа

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новости, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, сво