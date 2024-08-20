ВСУ возобновили обстрел Донецка - 20.08.2024 Украина.ру
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ВСУ возобновили обстрел Донецка
ВСУ возобновили обстрел Донецка - 20.08.2024 Украина.ру
ВСУ возобновили обстрел Донецка
С раннего ура 20 августа ВСУ обстреливают Донецк. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
2024-08-20T10:23
2024-08-20T10:23
новости
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
сцкк
всу
военные преступления
мирные жители
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"Украинские фашисты с раннего утра ведут обстрелы Петровского района. По предварительной информации, враг использует в том числе боеприпасы кассетного типа", - сообщил мэр Донецка.Сославшись на представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что с 21:00 19 августа до 9:00 20 августа с украинской стороны шесть раз открывался огонь из тяжёлой артиллерии. В частности, в направлении Петровского района Донецка было выпущено 14 снарядов калибром 155 мм (из них 2 кассетного типа)."Возобновился обстрел Петровского района", - сообщил в 9.43 мэр Донецка.По его информации, в результате обстрелов со стороны ВСУ накануне в Донецке были погибшие и более десятка раненых. Урон нанесён коммунальному транспорту и городской инфраструктуре."В результате варварского обстрела на остановке общественного транспорта по ул. Добровольского погибла беременная женщина 1990 г.р", - сообщал 19 августа Кулемзин.Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
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новости, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, сво
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы, СВО

ВСУ возобновили обстрел Донецка

10:23 20.08.2024
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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С раннего ура 20 августа ВСУ обстреливают Донецк. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
"Украинские фашисты с раннего утра ведут обстрелы Петровского района. По предварительной информации, враг использует в том числе боеприпасы кассетного типа", - сообщил мэр Донецка.
Сославшись на представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что с 21:00 19 августа до 9:00 20 августа с украинской стороны шесть раз открывался огонь из тяжёлой артиллерии. В частности, в направлении Петровского района Донецка было выпущено 14 снарядов калибром 155 мм (из них 2 кассетного типа).
"Возобновился обстрел Петровского района", - сообщил в 9.43 мэр Донецка.
По его информации, в результате обстрелов со стороны ВСУ накануне в Донецке были погибшие и более десятка раненых. Урон нанесён коммунальному транспорту и городской инфраструктуре.
"В результате варварского обстрела на остановке общественного транспорта по ул. Добровольского погибла беременная женщина 1990 г.р", - сообщал 19 августа Кулемзин.
Подробности событий на начало дня в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныСЦККВСУВоенные преступлениямирные жителиобстрелыСВО
 
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