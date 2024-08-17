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"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян

"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян - 17.08.2024 Украина.ру

"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-08-17T11:10

2024-08-17T11:10

2024-08-17T11:11

видео

армен гаспарян

россия

украина

вооруженные силы украины

курск

переговоры

мир

наступление

теракт

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00:21 – О заигрывании ВСУ с нацизмом;04:30 – Вопросы к Германии;10:30 – о признании украинских структур террористическими;17:28 – реальность властей Украины и надежда на переговоры;19:09 – о продвижении ВС РФ и вопросе названий городов;22:21 – об информировании населения и назначении в Минобороны РФ.*В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

россия

украина

курск

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