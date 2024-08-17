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"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян
"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян - 17.08.2024 Украина.ру
"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-08-17T11:10
2024-08-17T11:10
2024-08-17T11:11
видео
армен гаспарян
россия
украина
вооруженные силы украины
курск
переговоры
мир
наступление
теракт
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00:21 – О заигрывании ВСУ с нацизмом;04:30 – Вопросы к Германии;10:30 – о признании украинских структур террористическими;17:28 – реальность властей Украины и надежда на переговоры;19:09 – о продвижении ВС РФ и вопросе названий городов;22:21 – об информировании населения и назначении в Минобороны РФ.*В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, россия, украина, вооруженные силы украины, курск, переговоры, мир, наступление, теракт, германия, владимир зеленский, владимир путин, видео
Видео, Армен Гаспарян, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Курск, переговоры, мир, наступление, теракт, Германия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Политруки лгут!": на что надеются боевики ВСУ и когда уже их признают террористами – Гаспарян
11:10 17.08.2024 (обновлено: 11:11 17.08.2024)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты России Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:21 – О заигрывании ВСУ с нацизмом;
04:30 – Вопросы к Германии;
10:30 – о признании украинских структур террористическими;
17:28 – реальность властей Украины и надежда на переговоры;
19:09 – о продвижении ВС РФ и вопросе названий городов;
22:21 – об информировании населения и назначении в Минобороны РФ.
*В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов