"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
На Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях ситуация для противника все время ухудшается. Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден поселок Нью-Йорк (Новгородское). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Продвижение российских войск в Донбассе сейчас кратно не увеличилось, но оно есть. У противника ситуация все время ухудшается. Пока резервы Генштаба ни на одном из направлений не задействованы, и ждать, что там завтра обрушится фронт, не приходится, сообщил эксперт.
"Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден Нью-Йорк. Замкнется кольцо окружения, если противник не выйдет из него, между Торецком и Нью-Йорком, произойдет зачистка дачного поселка в Красногоровке на северо-западе", - подчеркнул Онуфриенко.
При этом основная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным - это Курская область, указал он.
У ВСУ нет резервов, чтобы повторить то, что получилось в Курской области. Но они постоянно пробуют ударами вдоль границы Курской, Белгородской и Сумской областей расшевелить зону контроля, отметил обозреватель.
Или хотя бы создать видимость этого с помощью рейдовых групп, чтобы наши постоянно перебрасывали подкрепления с других направлений. Украинские военные это делали и будут продолжать делать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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