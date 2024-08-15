"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк - 15.08.2024 Украина.ру
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"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк
"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк - 15.08.2024 Украина.ру
"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк
На Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях ситуация для противника все время ухудшается. Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден поселок Нью-Йорк (Новгородское). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-08-15T06:15
2024-08-15T06:15
новости
нью-йорк
курская область
донбасс
михаил онуфриенко
владимир путин
окружение
всу
белгородская область
сво
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Продвижение российских войск в Донбассе сейчас кратно не увеличилось, но оно есть. У противника ситуация все время ухудшается. Пока резервы Генштаба ни на одном из направлений не задействованы, и ждать, что там завтра обрушится фронт, не приходится, сообщил эксперт.При этом основная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным - это Курская область, указал он.У ВСУ нет резервов, чтобы повторить то, что получилось в Курской области. Но они постоянно пробуют ударами вдоль границы Курской, Белгородской и Сумской областей расшевелить зону контроля, отметил обозреватель.Или хотя бы создать видимость этого с помощью рейдовых групп, чтобы наши постоянно перебрасывали подкрепления с других направлений. Украинские военные это делали и будут продолжать делать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, нью-йорк, курская область, донбасс, михаил онуфриенко, владимир путин, окружение, всу, белгородская область, сво, вс рф
Новости, Нью-Йорк, Курская область, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Владимир Путин, окружение, ВСУ, Белгородская область, СВО, ВС РФ

"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк

06:15 15.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях ситуация для противника все время ухудшается. Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден поселок Нью-Йорк (Новгородское). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Продвижение российских войск в Донбассе сейчас кратно не увеличилось, но оно есть. У противника ситуация все время ухудшается. Пока резервы Генштаба ни на одном из направлений не задействованы, и ждать, что там завтра обрушится фронт, не приходится, сообщил эксперт.
"Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден Нью-Йорк. Замкнется кольцо окружения, если противник не выйдет из него, между Торецком и Нью-Йорком, произойдет зачистка дачного поселка в Красногоровке на северо-западе", - подчеркнул Онуфриенко.
При этом основная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным - это Курская область, указал он.
У ВСУ нет резервов, чтобы повторить то, что получилось в Курской области. Но они постоянно пробуют ударами вдоль границы Курской, Белгородской и Сумской областей расшевелить зону контроля, отметил обозреватель.
Или хотя бы создать видимость этого с помощью рейдовых групп, чтобы наши постоянно перебрасывали подкрепления с других направлений. Украинские военные это делали и будут продолжать делать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру
Вчера, 12:14
Переговоры — всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на КурщинуМассированная атака украинской армии на Курскую область поставила Киев в куда более худшее положение, а, делая ставку на эскалацию конфликта, Владимир Зеленский упустил возможность возобновить диалог с Москвой на летних условиях, озвученных президентом Владимиром Путиным
 
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