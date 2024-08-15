https://ukraina.ru/20240815/1056871175.html

"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк

"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк - 15.08.2024 Украина.ру

"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк

На Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях ситуация для противника все время ухудшается. Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден поселок Нью-Йорк (Новгородское). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-08-15T06:15

2024-08-15T06:15

2024-08-15T06:15

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нью-йорк

курская область

донбасс

михаил онуфриенко

владимир путин

окружение

всу

белгородская область

сво

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Продвижение российских войск в Донбассе сейчас кратно не увеличилось, но оно есть. У противника ситуация все время ухудшается. Пока резервы Генштаба ни на одном из направлений не задействованы, и ждать, что там завтра обрушится фронт, не приходится, сообщил эксперт.При этом основная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным - это Курская область, указал он.У ВСУ нет резервов, чтобы повторить то, что получилось в Курской области. Но они постоянно пробуют ударами вдоль границы Курской, Белгородской и Сумской областей расшевелить зону контроля, отметил обозреватель.Или хотя бы создать видимость этого с помощью рейдовых групп, чтобы наши постоянно перебрасывали подкрепления с других направлений. Украинские военные это делали и будут продолжать делать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056858036.html

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новости, нью-йорк, курская область, донбасс, михаил онуфриенко, владимир путин, окружение, всу, белгородская область, сво, вс рф