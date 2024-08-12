Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском - 12.08.2024 Украина.ру
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Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском
Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском - 12.08.2024 Украина.ру
Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском
Нужно не дать противнику закрепиться в Курской области, чтобы ввезти подготовленные резервы и подтянуть туда средства ПВО. Все это необходимо заблаговременно уничтожать по ту сторону границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
2024-08-12T04:20
2024-08-12T04:20
новости
курская область
запад
киев
офицеры россии
наступление
венская наступательная операция (1945)
резервы
пво
россия
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Для подготовки операции на приграничье Курской области весь Запад действовал в интересах Киева. Противник искал наиболее слабое место в нашей обороне, выбрал его и попытался реализовать свой террористический замысел, рассказал эксперт.Чтобы противостоять этому, нужно не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО и, соответственно, усложнить работу российской авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить, отметил офицер.Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник, отметил он."Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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курская область
запад
киев
россия
украина
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новости, курская область, запад, киев, офицеры россии, наступление, венская наступательная операция (1945), резервы, пво, россия, украина, оборона
Новости, Курская область, Запад, Киев, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, наступление, Венская наступательная операция (1945), резервы, ПВО, Россия, Украина, оборона

Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском

04:20 12.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Нужно не дать противнику закрепиться в Курской области, чтобы ввезти подготовленные резервы и подтянуть туда средства ПВО. Все это необходимо заблаговременно уничтожать по ту сторону границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Для подготовки операции на приграничье Курской области весь Запад действовал в интересах Киева. Противник искал наиболее слабое место в нашей обороне, выбрал его и попытался реализовать свой террористический замысел, рассказал эксперт.
Чтобы противостоять этому, нужно не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО и, соответственно, усложнить работу российской авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить, отметил офицер.
"Если противнику все-таки удастся сделать это, необходимо купировать ситуацию в какой-то понятной локации и не дать ему прорваться на оперативный простор. И, соответственно, нанесением огневого поражения локализовать очаги сопротивления и потом их уничтожить", - указал Шкурлатов.
Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник, отметил он.
"Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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НовостиКурская областьЗападКиевОФИЦЕРЫ РОССИИнаступлениеВенская наступательная операция (1945)резервыПВОРоссияУкраинаоборона
 
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Заголовок открываемого материала
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