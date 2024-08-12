Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском
Нужно не дать противнику закрепиться в Курской области, чтобы ввезти подготовленные резервы и подтянуть туда средства ПВО. Все это необходимо заблаговременно уничтожать по ту сторону границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Для подготовки операции на приграничье Курской области весь Запад действовал в интересах Киева. Противник искал наиболее слабое место в нашей обороне, выбрал его и попытался реализовать свой террористический замысел, рассказал эксперт.
Чтобы противостоять этому, нужно не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО и, соответственно, усложнить работу российской авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить, отметил офицер.
"Если противнику все-таки удастся сделать это, необходимо купировать ситуацию в какой-то понятной локации и не дать ему прорваться на оперативный простор. И, соответственно, нанесением огневого поражения локализовать очаги сопротивления и потом их уничтожить", - указал Шкурлатов.
Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник, отметил он.
"Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру