https://ukraina.ru/20240812/1056810092.html

Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском

Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском - 12.08.2024 Украина.ру

Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском

Нужно не дать противнику закрепиться в Курской области, чтобы ввезти подготовленные резервы и подтянуть туда средства ПВО. Все это необходимо заблаговременно уничтожать по ту сторону границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов

2024-08-12T04:20

2024-08-12T04:20

2024-08-12T04:20

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курская область

запад

киев

офицеры россии

наступление

венская наступательная операция (1945)

резервы

пво

россия

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Для подготовки операции на приграничье Курской области весь Запад действовал в интересах Киева. Противник искал наиболее слабое место в нашей обороне, выбрал его и попытался реализовать свой террористический замысел, рассказал эксперт.Чтобы противостоять этому, нужно не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть в Курскую область ПВО и, соответственно, усложнить работу российской авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить, отметил офицер.Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник, отметил он."Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее о сложившейся обстановке на приграничье Курской области и с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240809/1056796398.html

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новости, курская область, запад, киев, офицеры россии, наступление, венская наступательная операция (1945), резервы, пво, россия, украина, оборона