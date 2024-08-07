Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения - 07.08.2024 Украина.ру
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Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения
Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения - 07.08.2024 Украина.ру
Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения
В зоне СВО российские войска наступают на Красноармейск (Покровск). Это важный транспортный узел, взятие которого разрубит фронт ВСУ в Донбассе пополам
2024-08-07T04:50
2024-08-07T04:50
новости
александр перенджиев
украина.ру
город
освобождение
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Каким будет политическое значение освобождения этого города, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Это будет нашей большой моральной победой. Более того, мы сможем выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Чем больше путей снабжения мы перережем, тем сложнее киевскому режиму будет обеспечивать свои войска всем необходимым. Я вообще считаю, что в этом случае мы сможем подумать о десантных операциях в тылу противника", - сказал собеседник издания.Он отметил, что и в Киеве, и на Западе это хорошо понимают, поэтому очень хотят помешать Москве, но уже не знают что предпринять, ведь Киеву созданы все условия, а ВС РФ все равно продвигаются.Что еще Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру, читайте здесь Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.Параллельно группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины распространила информацию о том, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям."На Харьковском направлении встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. За сутки ВСУ предприняли 1 попытку атаки в районе н.п. Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена", - сообщил утром в понедельник Телеграм-канал "Два майора".Также известно об освобождении российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.Севернее Часов Яра российские войска укрепляют плацдарм для дальнейших действий в городе, а на Запорожском и Покровском направлениях - позиционные бои.
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новости, александр перенджиев, украина.ру, город, освобождение
Новости, Александр Перенджиев, Украина.ру, город, освобождение

Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения

04:50 07.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВСУ полигон
ВСУ полигон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
В зоне СВО российские войска наступают на Красноармейск (Покровск). Это важный транспортный узел, взятие которого разрубит фронт ВСУ в Донбассе пополам
Каким будет политическое значение освобождения этого города, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Это будет нашей большой моральной победой. Более того, мы сможем выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Чем больше путей снабжения мы перережем, тем сложнее киевскому режиму будет обеспечивать свои войска всем необходимым. Я вообще считаю, что в этом случае мы сможем подумать о десантных операциях в тылу противника", - сказал собеседник издания.
Он отметил, что и в Киеве, и на Западе это хорошо понимают, поэтому очень хотят помешать Москве, но уже не знают что предпринять, ведь Киеву созданы все условия, а ВС РФ все равно продвигаются.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал эксперт.
Что еще Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру, читайте здесь Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.
Параллельно группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины распространила информацию о том, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям.
"На Харьковском направлении встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. За сутки ВСУ предприняли 1 попытку атаки в районе н.п. Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена", - сообщил утром в понедельник Телеграм-канал "Два майора".
Также известно об освобождении российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
Севернее Часов Яра российские войска укрепляют плацдарм для дальнейших действий в городе, а на Запорожском и Покровском направлениях - позиционные бои.
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 14:41
Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к КрасноармейскуВооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ
 
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