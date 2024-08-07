Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВСУ полигон
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
В зоне СВО российские войска наступают на Красноармейск (Покровск). Это важный транспортный узел, взятие которого разрубит фронт ВСУ в Донбассе пополам
Каким будет политическое значение освобождения этого города, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Это будет нашей большой моральной победой. Более того, мы сможем выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Чем больше путей снабжения мы перережем, тем сложнее киевскому режиму будет обеспечивать свои войска всем необходимым. Я вообще считаю, что в этом случае мы сможем подумать о десантных операциях в тылу противника", - сказал собеседник издания.
Он отметил, что и в Киеве, и на Западе это хорошо понимают, поэтому очень хотят помешать Москве, но уже не знают что предпринять, ведь Киеву созданы все условия, а ВС РФ все равно продвигаются.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал эксперт.
Что еще Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру, читайте здесь Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.
Параллельно группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины распространила информацию о том, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям.
"На Харьковском направлении встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. За сутки ВСУ предприняли 1 попытку атаки в районе н.п. Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена", - сообщил утром в понедельник Телеграм-канал "Два майора".
Также известно об освобождении российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
Севернее Часов Яра российские войска укрепляют плацдарм для дальнейших действий в городе, а на Запорожском и Покровском направлениях - позиционные бои.
9 июля, 14:41Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к КрасноармейскуВооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ