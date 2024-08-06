Times написала о планах Буданова* атаковать группу "Вагнер" в Мали - 06.08.2024 Украина.ру
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Times написала о планах Буданова* атаковать группу "Вагнер" в Мали
Times написала о планах Буданова* атаковать группу "Вагнер" в Мали - 06.08.2024 Украина.ру
Times написала о планах Буданова* атаковать группу "Вагнер" в Мали
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще с 2023 года. Об этом сообщила газета Times
2024-08-06T08:29
2024-08-06T08:29
новости
мали
украина
кирилл буданов
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"Кирилл Буданов, глава ГУР, планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", - утверждает издание.В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории.Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.Мали тем временем разорвало дипломатические отношения с Украиной, это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, мали, украина, кирилл буданов, киев, мария захарова
Новости, Мали, Украина, Кирилл Буданов, Киев, Мария Захарова

Times написала о планах Буданова* атаковать группу "Вагнер" в Мали

08:29 06.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще с 2023 года. Об этом сообщила газета Times
"Кирилл Буданов, глава ГУР, планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", - утверждает издание.
В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда.
До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории.
Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.
Мали тем временем разорвало дипломатические отношения с Украиной, это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
НовостиМалиУкраинаКирилл БудановКиевМария Захарова
 
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