Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание - 05.08.2024 Украина.ру
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Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание
Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание - 05.08.2024 Украина.ру
Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание
Украинская художница Евгения Гапчинская написала портрет главы ГУР Кирилла Буданова с лягушкой Петром, которая живет в аквариуме в его кабинете
2024-08-05T13:03
2024-08-05T13:03
киев
россия
кирилл буданов
всу
художник
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Женщина призналась, что никогда там не была, а вдохновлялась многочисленными интервью.Она уже якобы продала портрет "Буданов и волшебный лягушонок" за шесть тысяч долларов. И сразу же написала новый — с подписью "Волшебная улыбка Буданова".Сам Буданов написал в телеграм-канале, что неожиданно узнал о собственном портрете.Украинские СМИ пишут, что в кабинете Буданова помимо лягушки живет канарейка Людмила и кот Гюнтер Второй.О непростом положении ВСУ - в материале Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
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киев, россия, кирилл буданов, всу, художник
Киев, Россия, Кирилл Буданов, ВСУ, художник

Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание

13:03 05.08.2024
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© YouTube
Читать в
Украинская художница Евгения Гапчинская написала портрет главы ГУР Кирилла Буданова с лягушкой Петром, которая живет в аквариуме в его кабинете
Женщина призналась, что никогда там не была, а вдохновлялась многочисленными интервью.
Она уже якобы продала портрет "Буданов и волшебный лягушонок" за шесть тысяч долларов. И сразу же написала новый — с подписью "Волшебная улыбка Буданова".
Сам Буданов написал в телеграм-канале, что неожиданно узнал о собственном портрете.

"На самом деле Петр уже давно не лягушонок, а настоящий долгожитель — ему 17 лет. <...> Пусть процветает и развивается украинская живопись! За наши искусство и культуру продолжаем борьбу!", - неожиданно признался он.

Украинские СМИ пишут, что в кабинете Буданова помимо лягушки живет канарейка Людмила и кот Гюнтер Второй.
О непростом положении ВСУ - в материале Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
 
КиевРоссияКирилл БудановВСУхудожник
 
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