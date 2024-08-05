Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание
Украинская художница Евгения Гапчинская написала портрет главы ГУР Кирилла Буданова с лягушкой Петром, которая живет в аквариуме в его кабинете
Женщина призналась, что никогда там не была, а вдохновлялась многочисленными интервью.
Она уже якобы продала портрет "Буданов и волшебный лягушонок" за шесть тысяч долларов. И сразу же написала новый — с подписью "Волшебная улыбка Буданова".
Сам Буданов написал в телеграм-канале, что неожиданно узнал о собственном портрете.
"На самом деле Петр уже давно не лягушонок, а настоящий долгожитель — ему 17 лет. <...> Пусть процветает и развивается украинская живопись! За наши искусство и культуру продолжаем борьбу!", - неожиданно признался он.
Украинские СМИ пишут, что в кабинете Буданова помимо лягушки живет канарейка Людмила и кот Гюнтер Второй.
О непростом положении ВСУ - в материале Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.