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Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание

Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание - 05.08.2024 Украина.ру

Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание

Украинская художница Евгения Гапчинская написала портрет главы ГУР Кирилла Буданова с лягушкой Петром, которая живет в аквариуме в его кабинете

2024-08-05T13:03

2024-08-05T13:03

2024-08-05T13:03

киев

россия

кирилл буданов

всу

художник

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Женщина призналась, что никогда там не была, а вдохновлялась многочисленными интервью.Она уже якобы продала портрет "Буданов и волшебный лягушонок" за шесть тысяч долларов. И сразу же написала новый — с подписью "Волшебная улыбка Буданова".Сам Буданов написал в телеграм-канале, что неожиданно узнал о собственном портрете.Украинские СМИ пишут, что в кабинете Буданова помимо лягушки живет канарейка Людмила и кот Гюнтер Второй.О непростом положении ВСУ - в материале Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

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киев, россия, кирилл буданов, всу, художник