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Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024 Украина.ру

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной

2024-06-24T07:15

2024-06-24T07:15

2024-06-24T07:15

новости

россия

киев

кирилл буданов

александр сырский

харьковская область

вооруженные силы украины

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"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - заявил Буданов.Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.В мае Буданов указывал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале июня говорил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Американское издание указало на шаткое положение ВСУ на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

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новости, россия, киев, кирилл буданов, александр сырский, харьковская область, вооруженные силы украины