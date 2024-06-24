Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024 Украина.ру
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Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024 Украина.ру
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной
2024-06-24T07:15
2024-06-24T07:15
новости
россия
киев
кирилл буданов
александр сырский
харьковская область
вооруженные силы украины
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"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - заявил Буданов.Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.В мае Буданов указывал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале июня говорил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Американское издание указало на шаткое положение ВСУ на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
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новости, россия, киев, кирилл буданов, александр сырский, харьковская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Харьковская область, Вооруженные силы Украины

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

07:15 24.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Читать в
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной
"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - заявил Буданов.
Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.
В мае Буданов указывал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале июня говорил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале Американское издание указало на шаткое положение ВСУ на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
 
НовостиРоссияКиевКирилл БудановАлександр СырскийХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
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