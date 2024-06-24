https://ukraina.ru/20240624/1055802907.html
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - 24.06.2024 Украина.ру
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной
2024-06-24T07:15
2024-06-24T07:15
2024-06-24T07:15
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киев
кирилл буданов
александр сырский
харьковская область
вооруженные силы украины
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"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - заявил Буданов.Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.В мае Буданов указывал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале июня говорил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Американское издание указало на шаткое положение ВСУ на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, кирилл буданов, александр сырский, харьковская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной
"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", - заявил Буданов.
Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.
В мае Буданов указывал, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале июня говорил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале Американское издание указало на шаткое положение ВСУ на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.