С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. На "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин
Изначально наша группа работала с "Мавиками", с них мы сразу перешли на дроны-камикадзе самолетного типа. В специальном центре мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и научили с ним работать, рассказал командир.
Вообще, БПЛА самолетного типа проще управлять, но ты не сможешь управлять им, если не пройдешь подготовку по мультироторным коптерам, добавил военный.
"В чем трудность работы с мультироторным коптером? У тебя больше контроля, ты можешь зависать, совершать какие-то маневры, но не можешь планировать. Здесь ты взлетел, включил автопилот и спокойно летишь до цели, слегка корректируя маршрут", - подчеркнул "Печорин".
Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. У тебя всегда ручное управление полетом. А на "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.ру
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