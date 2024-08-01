https://ukraina.ru/20240801/1056603743.html

С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV

С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV - 01.08.2024 Украина.ру

С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV

Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. На "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин

2024-08-01T04:45

2024-08-01T04:45

2024-08-01T04:45

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Изначально наша группа работала с "Мавиками", с них мы сразу перешли на дроны-камикадзе самолетного типа. В специальном центре мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и научили с ним работать, рассказал командир.Вообще, БПЛА самолетного типа проще управлять, но ты не сможешь управлять им, если не пройдешь подготовку по мультироторным коптерам, добавил военный.Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. У тебя всегда ручное управление полетом. А на "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.руО том, как проходит предвыборная гонка в США и каковы перспективы Дональда Трампа и Камалы Харрис - в интервью Дмитрия Евстафьева: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства

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новости, дроны, беспилотники, бпла, управление, сво, обучение, вс рф, россия