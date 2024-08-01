С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV - 01.08.2024 Украина.ру
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С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV - 01.08.2024 Украина.ру
С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. На "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин
2024-08-01T04:45
2024-08-01T04:45
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Изначально наша группа работала с "Мавиками", с них мы сразу перешли на дроны-камикадзе самолетного типа. В специальном центре мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и научили с ним работать, рассказал командир.Вообще, БПЛА самолетного типа проще управлять, но ты не сможешь управлять им, если не пройдешь подготовку по мультироторным коптерам, добавил военный.Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. У тебя всегда ручное управление полетом. А на "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.руО том, как проходит предвыборная гонка в США и каковы перспективы Дональда Трампа и Камалы Харрис - в интервью Дмитрия Евстафьева: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства
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новости, дроны, беспилотники, бпла, управление, сво, обучение, вс рф, россия
Новости, дроны, беспилотники, БПЛА, управление, СВО, обучение, ВС РФ, Россия

С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV

04:45 01.08.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. На "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин
Изначально наша группа работала с "Мавиками", с них мы сразу перешли на дроны-камикадзе самолетного типа. В специальном центре мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и научили с ним работать, рассказал командир.
Вообще, БПЛА самолетного типа проще управлять, но ты не сможешь управлять им, если не пройдешь подготовку по мультироторным коптерам, добавил военный.
"В чем трудность работы с мультироторным коптером? У тебя больше контроля, ты можешь зависать, совершать какие-то маневры, но не можешь планировать. Здесь ты взлетел, включил автопилот и спокойно летишь до цели, слегка корректируя маршрут", - подчеркнул "Печорин".
Работая с классическим FPV, оператор должен ежесекундно контролировать все процессы, каждое движение. У тебя всегда ручное управление полетом. А на "Молнии" ручное управление активируется лишь при пикировании на цель. Это необходимо, чтобы поразить объект с точностью до метра, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
04:45С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
04:30Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
04:15Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
04:00"Чтобы дотянуться до Аляски": Леонов рассказал, где Россия может разместить дальнобойные ракеты
03:45"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет
03:30Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук
03:15Удар по низкой траектории: эксперт раскрыл, зачем США хотят разместить в ФРГ "Томагавки" и гиперзвук
03:00Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии
19:30Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в Сирию
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