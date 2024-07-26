Главное за ночь 26 июля
Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля офицера Министерства обороны в Москве, был экстрадирован из Турции в Россию. Его передали Следственному комитету России для проведения дальнейших следственных мероприятий.
Ночью был нанесён ракетный удар по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились в том числе дальнобойные ракеты, также сообщают об ударе по пункту дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области, среди пострадавших около десятка иностранных наемников.
Этой ночью традиционно "Герани" готовили украинскую энергетику к зиме. Были нанесены удары по объектам энергетики в Житомирской и Черниговской областях.
Российские средства ПВО ночью уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской, сообщили в Минобороны.
Один человек погиб при происшествии на месторождении на Ямале, сообщили в СУ СК по региону.