Главное за ночь 26 июля - 26.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 июля
Главное за ночь 26 июля - 26.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 июля
Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля офицера Министерства обороны в Москве, был экстрадирован из Турции в Россию. Его... Украина.ру, 26.07.2024
2024-07-26T08:08
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Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля офицера Министерства обороны в Москве, был экстрадирован из Турции в Россию. Его передали Следственному комитету России для проведения дальнейших следственных мероприятий.Ночью был нанесён ракетный удар по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились в том числе дальнобойные ракеты, также сообщают об ударе по пункту дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области, среди пострадавших около десятка иностранных наемников.Этой ночью традиционно "Герани" готовили украинскую энергетику к зиме. Были нанесены удары по объектам энергетики в Житомирской и Черниговской областях.Российские средства ПВО ночью уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской, сообщили в Минобороны.Один человек погиб при происшествии на месторождении на Ямале, сообщили в СУ СК по региону.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, следственный комитет, минобороны, москва
Новости, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Минобороны, Москва

Главное за ночь 26 июля

08:08 26.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля офицера Министерства обороны в Москве, был экстрадирован из Турции в Россию. Его передали Следственному комитету России для проведения дальнейших следственных мероприятий.
Ночью был нанесён ракетный удар по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились в том числе дальнобойные ракеты, также сообщают об ударе по пункту дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области, среди пострадавших около десятка иностранных наемников.
Этой ночью традиционно "Герани" готовили украинскую энергетику к зиме. Были нанесены удары по объектам энергетики в Житомирской и Черниговской областях.
Российские средства ПВО ночью уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской, сообщили в Минобороны.
Один человек погиб при происшествии на месторождении на Ямале, сообщили в СУ СК по региону.
 
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