https://ukraina.ru/20240726/1056491329.html

Главное за ночь 26 июля

Главное за ночь 26 июля - 26.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 июля

Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля офицера Министерства обороны в Москве, был экстрадирован из Турции в Россию. Его... Украина.ру, 26.07.2024

2024-07-26T08:08

2024-07-26T08:08

2024-07-26T08:08

новости

россия

черниговская область

вооруженные силы украины

следственный комитет

минобороны

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/16/1056411443_0:105:3202:1906_1920x0_80_0_0_0d979489c92b754c685a8a8b6c665a0b.jpg

Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля офицера Министерства обороны в Москве, был экстрадирован из Турции в Россию. Его передали Следственному комитету России для проведения дальнейших следственных мероприятий.Ночью был нанесён ракетный удар по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились в том числе дальнобойные ракеты, также сообщают об ударе по пункту дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области, среди пострадавших около десятка иностранных наемников.Этой ночью традиционно "Герани" готовили украинскую энергетику к зиме. Были нанесены удары по объектам энергетики в Житомирской и Черниговской областях.Российские средства ПВО ночью уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской, сообщили в Минобороны.Один человек погиб при происшествии на месторождении на Ямале, сообщили в СУ СК по региону.

россия

черниговская область

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, следственный комитет, минобороны, москва