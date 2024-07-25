https://ukraina.ru/20240725/1056485523.html

Подозреваемый в убийстве Фарион и разборки среди ультраправых. Итоги 25 июля на Украине

Подозреваемый в убийстве Фарион и разборки среди ультраправых. Итоги 25 июля на Украине - 25.07.2024 Украина.ру

Подозреваемый в убийстве Фарион и разборки среди ультраправых. Итоги 25 июля на Украине

На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа, филолога Ирины Фарион. Им оказался сторонник РДК* и ненавистник "Азова"*

2024-07-25T18:40

2024-07-25T18:40

2024-07-25T18:40

хроники

эксклюзив

украина

днепр

львов

ирина фарион

"азов"

игорь клименко

вооруженные силы украины

сбу

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В 15:01 Владимир Зеленский в своём телеграм-канале сообщил о задержании подозреваемого в убийстве экс-нардепа, филолога Ирины Фарион."Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждой, кто каждый день добавлял больше фактов в картину преступления и приближает установление полной правды. Задержан 18-летний парень. Идут необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", - написал Зеленский.Министр внутренних дел Украины Клименко дал больше подробностей о задержании подозреваемого."Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде. Идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки. Спасибо всей команде!" - отметил он в записи в своём телеграм-канале.Клименко рассказал, что 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к убийству он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.При этом сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель. Больше информации обещают позже.Офис генерального прокурора сообщил, что при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.Кроме того, спикер ОГП Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сообщила, что задержанного доставят во Львов."Сейчас в городе Днепр завершаются процессуальные действия, связанные с задержанием предполагаемого нападавшего. По месту его жительства продолжаются обыски. После этого задержанный будет доставлен во Львов для проведения дальнейших следственных действий", - отметила она.Издание "Слідство. Інфо" назвало имя подозреваемого. По информации этого СМИ, задержанного зовут Вячеслав Зинченко. Он учился в Днепровской гимназии №62 и играл в днепровской команде при местной ДЮСШ. За месяц до убийства Фарион Зинченко принмал участие в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".Как сообщило издание "Страна", Зинченко был подписан в Telegram на множество ультраправых пабликов, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии."В январе этого года он упоминал о неонацистской группировке NS/WP*, которая вчера взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Он спрашивал у основателя РДК* Дениса Никитина, как он относится к этой организации", - писало издание.Примечательно, что в опубликованном манифесте предполагаемого убийцы Фарион на ресурсе NS/WP* тот комплиментарно отнёсся лишь к РДК* и к Капустину (Никитину). Что касается "Азова"*, то, по мнению автора, верхушка организации предала идеалы национал-социализма."Билецкий (основатель "Азова"* - Ред.) публично отрекается от прошлой "маргинальной" риторики, меняется символика "Азова"*, в сам полк начинают вступать грузины, чеченцы и прочие инородцы. К сожалению, все рассказы российских пропагандистов о неонацизме в Украине — выдумка", - писал автор.Особо он остановился на сотрудничестве Билецкого с украинскими спецслужбами, а также на членстве в организации провокаторов. Среди последних автор назвал Сергея Коротких, известного также как "Боцман" и "Малюта". Его назвавшийся убийцей Фарион обвинял в убийствах: одного из основателей "Патриота Украины"*, который позже переродился в "Азов"* Ярослава Бабича, а также оружейника Виталия "Витуса" Княжецкого, а также экс-замкомандира по тылу Александра "Эрвина Корфа" Алябьева. Автор раскритиковал "азовцев"* за отсутствие реакции на смерть старых товарищей."За убийство не был наказан никто, в "правых" кругах об этом инциденте знают уже давно, но мести ни Билецкому, ни Боцману никакой не было. Оба живы, здоровы и даже рукопожатны", - писал он.Он также заявил, что от "азовцев"* пострадали "честные расисты" вроде основателя группировки Misanthropic Division*, российского неонациста Романа "Зухеля" Железнова. Также автор упомянул изнасилование другого беглого нациста из России Ивана Белецкого, не назвав его по имени."Вот и весь "азовский"* движ - убийства соратников, финансовая нажива, изнасилования на заказ, политическое бездействие, отречение от идеи.... Верхушка движения сгнила и смердит всеми возможными пороками, вылечить ее уже не получится. Нужна новая сила", - подчеркивал убийца Фарион в своём манифесте.Он призывал люстрировать всю верхушку Украины за исключением Главного управления разведки Минобороны Украины и его начальника Кирилла Буданова**.Как выяснили журналисты, отец задержанного служит на фронте. Он заявил, что его сын планировал вступить в ВСУ, для чего окончил курсы управления БпЛА."Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот", - рассказал отец.По его словам, он с сыном давно не виделся, но регулярно разговаривал по телефону.Канал "Суспільне. Дніпро" опубликовал интервью с другом Зинченко по имени Ян."Мы с 5 лет в одной команде играли. Он 2006 года рождения. Знаю, что у него папа воюет сейчас. Живёт с мамой. Очень порядочный пацан. Хорошо с ним дружили, когда занимались в моём клубе. Что могу ещё сказать? То, что он хорошо учится. Никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Я уверен, что он такое не делал", - отметил Ян.По его словам, его семья общалась с семьёй задержанного."Очень хорошо дружим. Мама иногда к нам в гости заходит его", - рассказал парень.Соседка семьи по имени Илона также похвалила семью подозреваемого."Очень образованные люди, тоже спортивные - вся семья. Т.е. я не могу ничего сказать [плохого]. С мамой [задержанного] я встречаюсь каждую неделю. С мамой даже занималась: очень хороший человек. Отец то же самое - помогал много детям, и по футболу и везде. Родители такие безотказные. Мальчишка самостоятельный и мальчишка целеустремлённый. И я же говорю: ну, не может быть такого. Вообще, я ничего не могу сказать. Я в шоке. Я не могу в это поверить, я не знаю. Это как подстава. Я не знаю, я не буду утверждать, но зная этого ребёнка уже много, много лет: и лидер, и порядочный, честный. И он очень увлекается новостями и всем, он очень логически рассуждает. Очень порядочный мальчишка. Здравый смысл и всё здравое. В правильном направлении", - рассказала она.По её словам, в семье были "нормальные, хорошие отношения".Задержание подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировали в России."На Украине уже выросло целое поколение молодежи с, так сказать, национальным воспитанием. У которого нет дедов, воевавших в Великую Отечественную, кто не помнит СССР, не знает русский язык. Которое учат в школах по бредовым украинским учебникам истории. И которое пока не попадает в возрастные рамки могилизации. Но у этих молодых хлопчиков аж в заднице свербит, как хочется доказать свое украинство. Убийца ведьмы Фарион - как раз из этой когорты. После окончания СВО их придется ловить по горам, лесам и схронам. Но подобный опыт у наших спецслужб уже имеется, спасибо северокавказским военным кампаниям. Итог будет один", - указал российский военкор Александр Коц.Он также прокомментировал интервью с другом задержанного.""Его папа воюет", - говорит по-русски парень. В этом нет ничего странного. В Днепропетровске всегда говорили по-русски. И отец убийцы Фарион тоже. Он тот самый военный, про которого она говорила: "Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм — выучи язык Тараса Григоровича Шевченко". Это про него она говорила, что русскоязычных военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ, следует считать врагами. Его она называла "москворотым" и отмечала, что воевать на стороне Украины "не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку". "Тех, кто не знает государственного языка, кто бы они ни были, — презирают. И брезгуют ими", — говорила ему Фарион. Она не думала, что у него может быть сын, которому обидно за отца. Сейчас из него, сына, вылепят агента КГБ", - отметил Коц.На Украине продолжаются следственные действия.* - запрещённые в РФ организации** - внесён в список экстремистов и террористовОб одном из известных самых украинских диверсантов — в статье Павла Котова "Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"

https://ukraina.ru/20240725/1056474424.html

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