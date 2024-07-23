Байден переиграл своего соперника. Юрист-международник раскрыл карты на планы Трампа
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Своим решением отказаться от участия в выборах Байден сумел озадачить не только общественность, но и Трампа. Ведь теперь экс-президент США вынужден менять тактику
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин.
"Трампу необходимо выстраивать новую избирательную стратегию. Прежняя линия была достаточно простая. Трамп просто во всех грехах и бедах обвинял Байдена: что президент не борется с эмиграцией, запустил экономику, повысил налоги и так далее. Теперь любой кандидат от демократов будет новой фигурой", — объяснил Топорнин.
Он добавил, что избирательная кампания получит новый импульс.
"Она станет еще более интересной, чем состязание между Байденом и Трампом, к которому мы все привыкли. Мы знали, чего от него ожидать", — подытожил эксперт.
Украинский политолог Владимир Фесенко назвал выход Джо Байдена из президентской гонки это ожидаемым и правильным решением, хотя оно и не гарантирует Демократической партии победу на выборах в ноябре.
"Неудачное покушение на Трампа, и то, как Трамп бравурно вышел из этой ситуации, окончательно сломило всю избирательную стратегию Демократической партии. Сейчас в относительно похожей ситуации оказываются республиканцы. Их избирательная стратегия была заточена на противостоянии с Байденом и использовании его слабостей. А теперь им придется капитально перерабатывать драматургию и содержание своей избирательной кампании. И то, что в Республиканской партии заявляют, что выход Байдена из избирательной гонки является незаконным, также подтверждает, что для них это решение Байдена создает определенные проблемы", — отметил Фесенко.
Подробнее об этом - в статье Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди
21 июля, 22:22"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?В гонке за президентское кресло в США остался только один официальный участник. Произошло это после того, как нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов.
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко предположил, что семейству Байдена предоставили информацию, убедившую их, что с уходом нынешнего президента США, победа Трампа на президентских выборах может и не состояться или не оказаться полной и всеобъемлющей.
"Байдена пытались убрать давно, но критической точкой, после которой его уход стал неизбежен, оказалось неудачное покушение на Трампа. По реакции публики стало понятно, что даже если Трампа убьют со второго захода, шансы Байдена победить всё равно практически не вырастут. Это тот случай, когда репутация политика испорчена настолько, что он проигрывает даже фонарному столбу", — заключил Ищенко в статье Уход Байдена и критические дни Трампа
В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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