"Конечно, мы будем их сбивать": эксперт об уязвимости F-16
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Продукция ВПК США уничтожается и будет уничтожаться в зоне СВО. Старые истребители пойдут на утилизацию так же, как до этого танки и другие "динозавры" западного производства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Оценивая перспективы борьбы с обещанными Киеву истребителями F-16, эксперт отметил эффективное поражение аэродромов на оперативной глубине противника. С применением такой авиации у ВСУ возникнут серьёзные проблемы.
"Конечно, мы будем их сбивать. Да, на Украине есть фантазеры, которые говорят, что для взлета F-16 можно использовать рокадные дороги, но это просто какой-то космос. Если вы будете ставить самолеты на дороги, они создадут огромные пробки, когда нам будет проще уничтожать все остальное. Так что это маловероятно", - уверен Насонов.
По мнению эксперта, НАТО не в состоянии изменить соотношение сил в зоне СВО. Насонов утверждает: с появлением F-16 на Украине соотношение по авиации останется 1:20 в пользу ВСК РФ.
"Это не то количество, которое может поменять ситуацию на поле боя", - подчеркнул военный эксперт.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Подробнее о других особенностях и важных нюансах СВО - в интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу на сайте Украина.ру