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"Конечно, мы будем их сбивать": эксперт об уязвимости F-16

"Конечно, мы будем их сбивать": эксперт об уязвимости F-16 - 21.07.2024 Украина.ру

"Конечно, мы будем их сбивать": эксперт об уязвимости F-16

Продукция ВПК США уничтожается и будет уничтожаться в зоне СВО. Старые истребители пойдут на утилизацию так же, как до этого танки и другие "динозавры" западного производства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-21T06:23

2024-07-21T06:23

2024-07-21T06:23

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истребитель

спецоперация

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Оценивая перспективы борьбы с обещанными Киеву истребителями F-16, эксперт отметил эффективное поражение аэродромов на оперативной глубине противника. С применением такой авиации у ВСУ возникнут серьёзные проблемы.По мнению эксперта, НАТО не в состоянии изменить соотношение сил в зоне СВО. Насонов утверждает: с появлением F-16 на Украине соотношение по авиации останется 1:20 в пользу ВСК РФ."Это не то количество, которое может поменять ситуацию на поле боя", - подчеркнул военный эксперт.Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о других особенностях и важных нюансах СВО - в интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу на сайте Украина.ру

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новости, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, f-16, истребитель, спецоперация