Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ - 19.07.2024 Украина.ру
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Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ
Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ - 19.07.2024 Украина.ру
Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ
Сейчас в ВСУ ощущается критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения отставников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-07-19T04:45
2024-07-19T04:45
новости
киев
харьков
россия
самойлов
командование
украинская армия
офицеры
полковник
батальон
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Даже зарубежные источники сообщают об огромных потерях ВСУ. В дальнейшем нужно ожидать еще большего ужесточения геноцидной мобилизации Киева. ТЦК уже выполнили планы и по зарубежным источникам от 200 до 300 тысяч новобранцев "поставлены в ВСУ как товар", рассказал эксперт.Но здесь есть серьезная проблема. Дело в том, что в ВСУ критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Училища не успевают их готовить, есть проблемы с набором для подготовки этих специалистов, добавил политолог.То есть даже пожилые люди в статусе старших офицеров, то есть майор, подполковник, полковник приглашаются или будут насильственно призываться на младшие офицерские должности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руО том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если он снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, киев, харьков, россия, самойлов, командование, украинская армия, офицеры, полковник, батальон, всу, училища, ветераны
Новости, Киев, Харьков, Россия, Самойлов, командование, украинская армия, офицеры, полковник, батальон, ВСУ, училища, ветераны

Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ

04:45 19.07.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сейчас в ВСУ ощущается критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения отставников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Даже зарубежные источники сообщают об огромных потерях ВСУ. В дальнейшем нужно ожидать еще большего ужесточения геноцидной мобилизации Киева. ТЦК уже выполнили планы и по зарубежным источникам от 200 до 300 тысяч новобранцев "поставлены в ВСУ как товар", рассказал эксперт.
Но здесь есть серьезная проблема. Дело в том, что в ВСУ критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Училища не успевают их готовить, есть проблемы с набором для подготовки этих специалистов, добавил политолог.
"Получить командиров из числа иностранных наёмников тоже сложно, они будут уничтожаться в первую очередь. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения ветеранов, так называемых отставников к таким должностям", - отметил Самойлов.
То есть даже пожилые люди в статусе старших офицеров, то есть майор, подполковник, полковник приглашаются или будут насильственно призываться на младшие офицерские должности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
О том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если он снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру
Позывной Ямаха интервью
Вчера, 06:45
Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольшеКомандир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ
 
НовостиКиевХарьковРоссияСамойловкомандованиеукраинская армияофицерыполковникбатальонВСУучилищаветераны
 
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