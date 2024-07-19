https://ukraina.ru/20240719/1056343901.html

Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ

Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ - 19.07.2024 Украина.ру

Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ

Сейчас в ВСУ ощущается критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения отставников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-07-19T04:45

2024-07-19T04:45

2024-07-19T04:45

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Даже зарубежные источники сообщают об огромных потерях ВСУ. В дальнейшем нужно ожидать еще большего ужесточения геноцидной мобилизации Киева. ТЦК уже выполнили планы и по зарубежным источникам от 200 до 300 тысяч новобранцев "поставлены в ВСУ как товар", рассказал эксперт.Но здесь есть серьезная проблема. Дело в том, что в ВСУ критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Училища не успевают их готовить, есть проблемы с набором для подготовки этих специалистов, добавил политолог.То есть даже пожилые люди в статусе старших офицеров, то есть майор, подполковник, полковник приглашаются или будут насильственно призываться на младшие офицерские должности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руО том, какой план по Украине будет реализовывать Трамп, если он снова станет хозяином Белого дома - в интервью Дмитрия Бабича: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру

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