Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сейчас в ВСУ ощущается критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения отставников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Даже зарубежные источники сообщают об огромных потерях ВСУ. В дальнейшем нужно ожидать еще большего ужесточения геноцидной мобилизации Киева. ТЦК уже выполнили планы и по зарубежным источникам от 200 до 300 тысяч новобранцев "поставлены в ВСУ как товар", рассказал эксперт.
Но здесь есть серьезная проблема. Дело в том, что в ВСУ критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Училища не успевают их готовить, есть проблемы с набором для подготовки этих специалистов, добавил политолог.
"Получить командиров из числа иностранных наёмников тоже сложно, они будут уничтожаться в первую очередь. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения ветеранов, так называемых отставников к таким должностям", - отметил Самойлов.
То есть даже пожилые люди в статусе старших офицеров, то есть майор, подполковник, полковник приглашаются или будут насильственно призываться на младшие офицерские должности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
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