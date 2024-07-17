Главное за ночь 17 июля
Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ — об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.
Делегация лидеров африканских стран может во второй раз посетить РФ для переговоров по Украине — об этом заявил глава МИД ЮАР.
Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет — об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также о двух сбитых БПЛА над Воронежской и одном над Белгородской областями сообщает Минобороны России.
Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.
Делегация лидеров африканских стран может во второй раз посетить РФ для переговоров по Украине — об этом заявил глава МИД ЮАР.
Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет — об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также о двух сбитых БПЛА над Воронежской и одном над Белгородской областями сообщает Минобороны России.
Объекты инфраструктуры повреждены в оккупированной Украиной части Запорожской области после ударов ВС РФ — об этом сообщили назначенные Украиной "власти".
В посёлке Тёткино Глушковского района Курской области с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части, ранен дежурный спасатель.
В посёлке Тёткино Глушковского района Курской области с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части, ранен дежурный спасатель.