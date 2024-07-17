https://ukraina.ru/20240717/1056300286.html

Главное за ночь 17 июля

Главное за ночь 17 июля - 17.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 17 июля

Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ — об этом заявил глава... Украина.ру, 17.07.2024

2024-07-17T08:16

2024-07-17T08:16

2024-07-17T08:16

новости

россия

белоруссия

украина

александр богомаз

джо байден

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:262:1084:872_1920x0_80_0_0_3170316e9e6b467e5fb7e824c50c1acb.jpg.webp

Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ — об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.Делегация лидеров африканских стран может во второй раз посетить РФ для переговоров по Украине — об этом заявил глава МИД ЮАР.Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет — об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также о двух сбитых БПЛА над Воронежской и одном над Белгородской областями сообщает Минобороны России.Объекты инфраструктуры повреждены в оккупированной Украиной части Запорожской области после ударов ВС РФ — об этом сообщили назначенные Украиной "власти".В посёлке Тёткино Глушковского района Курской области с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части, ранен дежурный спасатель.

россия

белоруссия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, украина, александр богомаз, джо байден, мид