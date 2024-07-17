Главное за ночь 17 июля - 17.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 17 июля
Главное за ночь 17 июля - 17.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 17 июля
Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ — об этом заявил глава... Украина.ру, 17.07.2024
2024-07-17T08:16
2024-07-17T08:16
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белоруссия
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александр богомаз
джо байден
мид
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Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ — об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.Делегация лидеров африканских стран может во второй раз посетить РФ для переговоров по Украине — об этом заявил глава МИД ЮАР.Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет — об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также о двух сбитых БПЛА над Воронежской и одном над Белгородской областями сообщает Минобороны России.Объекты инфраструктуры повреждены в оккупированной Украиной части Запорожской области после ударов ВС РФ — об этом сообщили назначенные Украиной "власти".В посёлке Тёткино Глушковского района Курской области с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части, ранен дежурный спасатель.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, украина, александр богомаз, джо байден, мид
Новости, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Богомаз, Джо Байден, МИД

Главное за ночь 17 июля

08:16 17.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ — об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Делегация лидеров африканских стран может во второй раз посетить РФ для переговоров по Украине — об этом заявил глава МИД ЮАР.

Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет — об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также о двух сбитых БПЛА над Воронежской и одном над Белгородской областями сообщает Минобороны России.
Объекты инфраструктуры повреждены в оккупированной Украиной части Запорожской области после ударов ВС РФ — об этом сообщили назначенные Украиной "власти".

В посёлке Тёткино Глушковского района Курской области с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части, ранен дежурный спасатель.
 
НовостиРоссияБелоруссияУкраинаАлександр БогомазДжо БайденМИД
 
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