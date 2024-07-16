Покушение на Трампа не стало неожиданностью — политолог - 16.07.2024 Украина.ру
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Покушение на Трампа не стало неожиданностью — политолог
Покушение на Трампа не стало неожиданностью — политолог - 16.07.2024 Украина.ру
Покушение на Трампа не стало неожиданностью — политолог
Покушение на кандидата в президенты СМШ Дональда Трампа не стало неожиданным событием. Об этом заявил политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру
2024-07-16T03:13
2024-07-16T03:13
новости
сша
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дональд трамп
дмитрий выдрин
джо байден
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"О возможном покушении на Трампа писали практически все аналитики. Слишком уж он неудобен бесчисленным своим врагам и оппонентам: "вашингтонскому болоту" — коренной бюрократии; политическим недругам — демократической тусовке; транснациональным корпорациям; натовскому сообществу; украинскому лобби и так далее. Мой коллега, профессор, футуролог, художник и мистик Милокумов даже предсказал дату и обстоятельства будущего и неудачного, по его сакральным расчетам, покушения", - сказал Выдрин.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении на Трампа — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, дмитрий выдрин, джо байден
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Выдрин, Джо Байден

Покушение на Трампа не стало неожиданностью — политолог

03:13 16.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Покушение на кандидата в президенты СМШ Дональда Трампа не стало неожиданным событием. Об этом заявил политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру
"О возможном покушении на Трампа писали практически все аналитики. Слишком уж он неудобен бесчисленным своим врагам и оппонентам: "вашингтонскому болоту" — коренной бюрократии; политическим недругам — демократической тусовке; транснациональным корпорациям; натовскому сообществу; украинскому лобби и так далее. Мой коллега, профессор, футуролог, художник и мистик Милокумов даже предсказал дату и обстоятельства будущего и неудачного, по его сакральным расчетам, покушения", - сказал Выдрин.
В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании.
На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении на Трампа — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ВыдринДжо Байден
 
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