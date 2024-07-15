https://ukraina.ru/20240715/1056214461.html

"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе

"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе - 15.07.2024 Украина.ру

"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе

Американская военная система убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-15T05:50

2024-07-15T05:50

2024-07-15T05:50

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В ответ на враждебные действия США России нужно не повышать градус эскалации, а ответить на все и сразу. Когда американские ракеты обстреляли пляж в Севастополе (это был теракт), в России стали раздаваться призывы, что надо сильно ударить в ответ, рассказал эксперт.Крапивник подчеркнул, что именно военная система США убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США, добавил он."Но как только Россия сказала: "Мы готовы вам мстить", они тут же задергались. Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр

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новости, сша, россия, севастополь, станислав крапивник, ллойд остин, андрей белоусов, мид, минобороны рф, посол, ракетный удар, мирные жители