"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе - 15.07.2024 Украина.ру
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"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе - 15.07.2024 Украина.ру
"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
Американская военная система убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-15T05:50
2024-07-15T05:50
новости
сша
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севастополь
станислав крапивник
ллойд остин
андрей белоусов
мид
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В ответ на враждебные действия США России нужно не повышать градус эскалации, а ответить на все и сразу. Когда американские ракеты обстреляли пляж в Севастополе (это был теракт), в России стали раздаваться призывы, что надо сильно ударить в ответ, рассказал эксперт.Крапивник подчеркнул, что именно военная система США убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США, добавил он."Но как только Россия сказала: "Мы готовы вам мстить", они тут же задергались. Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
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новости, сша, россия, севастополь, станислав крапивник, ллойд остин, андрей белоусов, мид, минобороны рф, посол, ракетный удар, мирные жители
Новости, США, Россия, Севастополь, Станислав Крапивник, Ллойд Остин, Андрей Белоусов, МИД, Минобороны РФ, посол, ракетный удар, мирные жители

"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе

05:50 15.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Американская военная система убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
В ответ на враждебные действия США России нужно не повышать градус эскалации, а ответить на все и сразу. Когда американские ракеты обстреляли пляж в Севастополе (это был теракт), в России стали раздаваться призывы, что надо сильно ударить в ответ, рассказал эксперт.

"В МИД вызвали американского посла, она убежала от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг [глава Пентагона] Ллойд Остин позвонил [Министру обороны РФ] Андрею Белоусову, хотя они уже год не общались. То есть в Америке началась паника. Они поняли, что немного перегнули", - отметил Крапивник.

Крапивник подчеркнул, что именно военная система США убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США, добавил он.
"Но как только Россия сказала: "Мы готовы вам мстить", они тут же задергались. Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
12 июля, 11:46
Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и ПольшаНАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Также нам нужно готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к конфликту с НАТО на Черном море
 
НовостиСШАРоссияСевастопольСтанислав КрапивникЛлойд ОстинАндрей БелоусовМИДМинобороны РФпосолракетный удармирные жители
 
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