"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Американская военная система убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
В ответ на враждебные действия США России нужно не повышать градус эскалации, а ответить на все и сразу. Когда американские ракеты обстреляли пляж в Севастополе (это был теракт), в России стали раздаваться призывы, что надо сильно ударить в ответ, рассказал эксперт.
"В МИД вызвали американского посла, она убежала от наших дипломатов в свое посольство. А потом вдруг [глава Пентагона] Ллойд Остин позвонил [Министру обороны РФ] Андрею Белоусову, хотя они уже год не общались. То есть в Америке началась паника. Они поняли, что немного перегнули", - отметил Крапивник.
Крапивник подчеркнул, что именно военная система США убила российских мирных жителей в Севастополе. Ракеты ВСУ невозможно поднять в воздух без американских секретных кодов. И наводятся они также со спутников США, добавил он.
"Но как только Россия сказала: "Мы готовы вам мстить", они тут же задергались. Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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