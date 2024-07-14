https://ukraina.ru/20240714/1056248161.html

Покушение на Трампа: что известно на 14.00 МСК

Покушение на Трампа: что известно на 14.00 МСК - 14.07.2024 Украина.ру

Покушение на Трампа: что известно на 14.00 МСК

Дональд Трамп после вчерашнего покушения с пораненным ухом продолжит предвыборную кампанию. Политики США, государственные деятели России, Китая и Евросоюза отреагировали на неудавшееся убийство главного претендента на пост президента США.

2024-07-14T14:24

2024-07-14T14:24

2024-07-14T14:24

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Дональд Трамп после покушения на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) уехал домой. Он поблагодарил Секретную службу США и всех правоохранителей "за быструю реакцию на стрельбу", а также высказал соболезнования погибшему и другим жертвам инцидента в Батлере.Имя стрелявшего в Трампа не называют до окончания официального расследования. Однако пресса выяснила, что покушавшимся был застреленный на месте преступления 20-летний Томас Мэтью Крукс. Был он один или с сообщниками – это сейчас выясняется. Известно также, что ранения получили ещё несколько человек, один из которых скончался.Журналисты и пользователи соцсетей обсуждают, как Крукс смог так близко подобраться к объекту покушения с полуавтоматической винтовкой AR-15. Обстоятельства преступления многим напомнили убийство 35-го президента США Джона Кеннеди.Как и 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), так и 14 июля в Батлере у главного подозреваемого было мощное оружие. Полиция и спецслужбы не смогли уберечь кандидата в президенты. Совпадают и другие подробности."Источники сообщили, что Крукса подбросили на крыше производственного предприятия, более чем в 130 ярдах от сцены на территории выставки Butler Farm Show", - отметило издание The New York Post.Поэтому, наверное, у блогеров и других обывателей не вызвало удивления заявление на эту тему племянника убитого президента США. Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший провёл параллели между двумя покушениями. В эфире NewsNation он рассказал о том, что видел в Далласе, когда по президенту его страны стрелял, по официальной версии, Ли Харви Освальд.Впоследствии был застрелен и отец нынешнего претендента на президентский пост из клана Кеннеди. Поэтому в своих оценках покушения на Трампа Роберт Ф. Кеннеди-младший не стесняется. Его гневная реакция нашла широкий отклик в соцсетях.Не остался в стороне и МИД РФ, официальный представитель которого Мария Захарова нашла слова сочувствия для племянника убитого в 1963 году американского лидера. Она опубликовала комментарий с предложением всем голосующим в США за поставки оружия Зеленскому профинансировать полицию и других ответственных за правопорядок в своей стране. Она напомнила о подготовке киевским режимом покушений на президента России и не только на него.Дальше пошли некоторые российские политики, более свободные в высказываниях. В частности, депутат нижней палаты российского парламента Нина Останина заявила: "Не удивлюсь, если его атаковали киевские террористы. Надеюсь, в конечном счёте, все они будут уничтожены. Включая тех, кто убил Дарью Дугину, Владлена Татарского и многих других".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о соболезнованиях семье погибшего в результате покушения на Трампа, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. При этом он отметил, что Россия всегда осуждала и мы решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.Песков обратил внимание на многочисленные попытки устранить Трампа из большой политики США. Для этого использовался широкий арсенал средств – от травли в СМИ до прокуратуры и суда."Для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - констатировал официальный представитель Кремля.Песков сказал также: "Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы. Теперь насилие перенесено внутрь страны. Мы не думаем и не считаем, что попытка была организована действующей властью".Трамп стал жертвой Байдена – уверенность в этом выразили многие американцы, недовольные пропагандистской кампанией демпартии. В частности, сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс заявил: "Основная идея кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика непосредственно привела к попытке покушения на президента Трампа".При этом сам Байден очень аккуратно и немногословно выразил удовлетворение тем, что его основной соперник на выборах теперь "в безопасности и хорошо себя чувствует".С осуждением покушения на Байдена выступили однопартийцы Байдена. Среди них - лидер демократического большинства в Сенате США Чарльз Шумер.Бывшие президенты США Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама также осудили покушение на Трампа. Республиканская партия в целом и все самые влиятельные её представители высказались в таком же духе, с разной степенью резкости.Многие в США задались вопросом об эффективности спецслужб своей страны. Полемика на сей счёт ведётся в разных соцсетях. Многие высказывают те же идеи, что и официальный представитель МИД РФ.В частности, Илон Маск задался вопросом о вопиющей некомпетентности или умысле со стороны спецслужб, констатировав: "В любом случае руководство Секретной службы должно уйти в отставку".Покушение на Трампа вызвало широкий международный резонанс. Высказались на эту тему дипломаты и политики многих стран."Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свое сочувствие",- сообщил МИД КНР.Президент Сербии Александр Вучич разместил в соцсети такое сообщение: "Я выражаю глубокую обеспокоенность покушением на бывшего президента США и друга Сербии Дональда Трампа и решительно осуждаю насилие как способ политической конфронтации. Я желаю ему скорейшего выздоровления, зная, что из этой борьбы он выйдет еще сильнее".Реакция официальных представителей "коллективного Запада" в целом была дипломатичной, в рамках протокольной вежливости. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "шокирована" покушением на Трампа."Шокирован нападением на бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Приятно, что его травмы оказались незначительными. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления и передаю наилучшие пожелания ему и его семье", - сообщил также в соцсети премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.О своём "шокированном" состоянии поведали также польский президент Анджей Дуда и другие восточноевропейские лидеры. Лексика и сроки опубликования сообщений от их имени указывали на согласованную позицию по данному вопросу.Были и более эмоциональные заявления. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал покушение на Трампа "омерзительным". Он пожелал Трампу скорейшего выздоровления.Такие же пожелания высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. При этом она выразила надежду на то, что в американской "избирательной кампании диалог и ответственный подход возьмут верх над ненавистью и насилием".Премьер-министр Дании Метте Фредериксен опубликовала в соцсети такое сообщение: "В ужасе узнала о стрельбе на митинге в Пенсильвании. Такое политическое насилие совершенно неприемлемо, и ему нет места в наших обществах".Откровенного злорадства в официальных комментариях практически не наблюдается. При этом некоторые комментаторы усматривают таковое в формализме и канцеляризме заявлений западных политиков, открыто ориентирующихся на Демпартию и персонально Байдена.По мнению ряда политиков США, прежде всего – республиканцев, покушение на Трампа увеличивает шансы его победы на президентских выборах. При этом, пишет Politico, шансы эти и без того велики, учитывая, что вновь стремящийся вернуться в Белый дом политик нашёл широкий отклик электората на свои предложения по очень чувствительным вопросам, включая проблему нелегальной миграции.Финал президентских выборов в США ожидается в ноябре. Однако уже сейчас политики вроде конгрессмена Деррика Ван Ордена констатируют: "Президент Трамп пережил это нападение — он только что победил на выборах".Р версиях покушения на кандидата в президенты США - в статье Виктории Титовой "Покушение на Трампа: версии, прогнозы"

https://ukraina.ru/20240714/1056247054.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сша, россия, китай, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, ес, сенат, республиканская партия