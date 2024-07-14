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"Сценарий как под копирку": премьер Словакии сравнил покушение на себя и атаку на Трампа

"Сценарий как под копирку": премьер Словакии сравнил покушение на себя и атаку на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру

"Сценарий как под копирку": премьер Словакии сравнил покушение на себя и атаку на Трампа

Сценарий стрельбы в США такой же, как в Словакии. На это указал 14 июля в соцсетях словацкий премьер Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение

2024-07-14T10:54

2024-07-14T10:54

2024-07-14T10:54

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покушение

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"Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие", - написал он.По мнению Фицо, далее "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".В мае после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии было совершено покушение, в него стреляли. Прежде Фицо неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Киеву, а также вступления Украины в НАТО. Юрай Цинтула, который едва не убил политика, оправдал свои действия, в том числе поддержкой Киева.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.

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новости, словакия, сша, дональд трамп, роберт фицо, киев, покушение