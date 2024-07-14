Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны - 14.07.2024 Украина.ру
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Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны
Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны - 14.07.2024 Украина.ру
Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны
Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин
2024-07-14T09:47
2024-07-14T09:47
новости
белоруссия
украина
александр лукашенко
граница
войска
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"Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - сказал министр.По его словам, на южной границе останутся "незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки".Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. На фоне этого Минск принял решение по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белоруссия, украина, александр лукашенко, граница, войска
Новости, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, граница, войска

Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны

09:47 14.07.2024
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин
"Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - сказал министр.
По его словам, на южной границе останутся "незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки".
Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. На фоне этого Минск принял решение по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенкограницавойска
 
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