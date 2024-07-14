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Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны

Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны - 14.07.2024 Украина.ру

Белоруссия отводит войска от границы с Украиной — министр обороны

Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин

2024-07-14T09:47

2024-07-14T09:47

2024-07-14T09:47

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"Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - сказал министр.По его словам, на южной границе останутся "незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки".Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. На фоне этого Минск принял решение по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, украина, александр лукашенко, граница, войска