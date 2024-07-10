Главное за ночь 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 10 июля
Главное за ночь 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 июля
Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях. Украина.ру, 10.07.2024
2024-07-10T08:06
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Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, начавшийся после атаки БПЛА во вторник, - потушили, сообщили в МЧС.Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, - сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.Крым расширит список претензий к Украине за нанесенный политикой Киева ущерб, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Константинов. По его словам, речь теперь идет о компенсациях за продуктовую и транспортную блокады, а также эко- и лингвоцид. Он напомнил и о потерях, связанных с терактами, в том числе на Крымском мосту.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, россия, украина, ян гагин, владимир константинов, мчс
Новости, Крым, Россия, Украина, Ян Гагин, Владимир Константинов, МЧС

Главное за ночь 10 июля

08:06 10.07.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, начавшийся после атаки БПЛА во вторник, - потушили, сообщили в МЧС.
Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, - сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.
Крым расширит список претензий к Украине за нанесенный политикой Киева ущерб, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Константинов. По его словам, речь теперь идет о компенсациях за продуктовую и транспортную блокады, а также эко- и лингвоцид. Он напомнил и о потерях, связанных с терактами, в том числе на Крымском мосту.
 
НовостиКрымРоссияУкраинаЯн ГагинВладимир КонстантиновМЧС
 
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