https://ukraina.ru/20240710/1056158173.html

Главное за ночь 10 июля

Главное за ночь 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 10 июля

Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях. Украина.ру, 10.07.2024

2024-07-10T08:06

2024-07-10T08:06

2024-07-10T08:06

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Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, начавшийся после атаки БПЛА во вторник, - потушили, сообщили в МЧС.Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, - сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.Крым расширит список претензий к Украине за нанесенный политикой Киева ущерб, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Константинов. По его словам, речь теперь идет о компенсациях за продуктовую и транспортную блокады, а также эко- и лингвоцид. Он напомнил и о потерях, связанных с терактами, в том числе на Крымском мосту.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, россия, украина, ян гагин, владимир константинов, мчс