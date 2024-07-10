https://ukraina.ru/20240710/1056158173.html
Главное за ночь 10 июля
Главное за ночь 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 июля
Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях. Украина.ру, 10.07.2024
2024-07-10T08:06
2024-07-10T08:06
2024-07-10T08:06
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Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, начавшийся после атаки БПЛА во вторник, - потушили, сообщили в МЧС.Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, - сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.Крым расширит список претензий к Украине за нанесенный политикой Киева ущерб, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Константинов. По его словам, речь теперь идет о компенсациях за продуктовую и транспортную блокады, а также эко- и лингвоцид. Он напомнил и о потерях, связанных с терактами, в том числе на Крымском мосту.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия, украина, ян гагин, владимир константинов, мчс
Новости, Крым, Россия, Украина, Ян Гагин, Владимир Константинов, МЧС
Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника, - сообщалось о взрывах в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, начавшийся после атаки БПЛА во вторник, - потушили, сообщили в МЧС.
Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации, - сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Объединенные Арабские Эмираты в 2023 году нарастили закупки российских нефтепродуктов вчетверо - до рекордных 971,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных министерства экономики эмиратов.
Крым расширит список претензий к Украине за нанесенный политикой Киева ущерб, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Константинов. По его словам, речь теперь идет о компенсациях за продуктовую и транспортную блокады, а также эко- и лингвоцид. Он напомнил и о потерях, связанных с терактами, в том числе на Крымском мосту.