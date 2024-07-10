"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру
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"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ
"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру
"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ
Для группировки ВСУ, которая воюет на фронте более тысячи километров численностью более 500 тысяч человек 14 бригад резерва - это только "для затыкания дыр". Они трехбатальонного состава, то есть всего по 35 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-07-10T05:00
2024-07-10T05:00
новости
россия
донбасс
волчанск
михаил онуфриенко
вс рф
плен
всу
резервы
наступление
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Отказавшись от летнего наступления, ВС РФ выполнили свои задачи на Харьковском и Сумском участках границы – оттягивать по максимуму силы противника, отметил обозреватель.На днях ВС РФ заняли микрорайон "Канал" в Часовом Яре и продвигаются на окраинах поселка Нью-Йорка(Новгородское). Конечно, эта тактика дала свои плоды в Донбассе, добавил эксперт.Идет третий год боевых действий, но никто не видит, чтобы части противника сотнями и тысячами сдавались в плен. Еженедельные сводки сообщают максимум о 50 пленных. Причем зачастую (солдаты и офицеры это подтверждают) ВСУ сдаются в плен, когда у них израсходован боезапас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руОб успешном форсировании Северского Донца в районе села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, волчанск, михаил онуфриенко, вс рф, плен, всу, резервы, наступление, сво
Новости, Россия, Донбасс, Волчанск, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, плен, ВСУ, резервы, наступление, СВО

"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ

05:00 10.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Для группировки ВСУ, которая воюет на фронте более тысячи километров численностью более 500 тысяч человек 14 бригад резерва - это только "для затыкания дыр". Они трехбатальонного состава, то есть всего по 35 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Отказавшись от летнего наступления, ВС РФ выполнили свои задачи на Харьковском и Сумском участках границы – оттягивать по максимуму силы противника, отметил обозреватель.
На днях ВС РФ заняли микрорайон "Канал" в Часовом Яре и продвигаются на окраинах поселка Нью-Йорка(Новгородское). Конечно, эта тактика дала свои плоды в Донбассе, добавил эксперт.
"Даже те резервы, о которых заявляет противник, 14 бригад, это ни о чем. Они трехбатальонного состава, то есть всего 35 тысяч человек. И то не факт, [возможно] у них и батальоны не полного состава. Для группировки, которая воюет на фронте более тысячи километров численностью более 500 тысяч человек 14 бригад резерва это ни о чем. Это для затыкания дыр.", - указал Онуфриенко.
Идет третий год боевых действий, но никто не видит, чтобы части противника сотнями и тысячами сдавались в плен. Еженедельные сводки сообщают максимум о 50 пленных. Причем зачастую (солдаты и офицеры это подтверждают) ВСУ сдаются в плен, когда у них израсходован боезапас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
Об успешном форсировании Северского Донца в районе села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
Снежана Егорова интервью
Вчера, 06:11
Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы На Украине огромное количество пораженных в правах людей. Понятно, что страна превращается в концлагерь. Это уже не государство. Это — фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка и которое само находится под внешним управлением. По сути — это коменданты концлагеря. Поэтому я не могу сказать, что на Украине что-то можно спасти
 
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