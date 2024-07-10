"Это для затыкания дыр": военный эксперт объяснил, что представляют из себя 14 резервных бригад ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Для группировки ВСУ, которая воюет на фронте более тысячи километров численностью более 500 тысяч человек 14 бригад резерва - это только "для затыкания дыр". Они трехбатальонного состава, то есть всего по 35 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Отказавшись от летнего наступления, ВС РФ выполнили свои задачи на Харьковском и Сумском участках границы – оттягивать по максимуму силы противника, отметил обозреватель.
На днях ВС РФ заняли микрорайон "Канал" в Часовом Яре и продвигаются на окраинах поселка Нью-Йорка(Новгородское). Конечно, эта тактика дала свои плоды в Донбассе, добавил эксперт.
"Даже те резервы, о которых заявляет противник, 14 бригад, это ни о чем. Они трехбатальонного состава, то есть всего 35 тысяч человек. И то не факт, [возможно] у них и батальоны не полного состава. Для группировки, которая воюет на фронте более тысячи километров численностью более 500 тысяч человек 14 бригад резерва это ни о чем. Это для затыкания дыр.", - указал Онуфриенко.
Идет третий год боевых действий, но никто не видит, чтобы части противника сотнями и тысячами сдавались в плен. Еженедельные сводки сообщают максимум о 50 пленных. Причем зачастую (солдаты и офицеры это подтверждают) ВСУ сдаются в плен, когда у них израсходован боезапас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
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