https://ukraina.ru/20240709/1056153267.html

Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов

Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов - 09.07.2024 Украина.ру

Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов

Правительство Украины намерено предоставлять кредиты для граждан в объеме до 480 тысяч гривен (более 1 миллиона рублей) для покупки и установки солнечных, ветровых установок, а также систем накопления электроэнергии. С этим премьер-министр страны Денис Шмыгаль связывает улучшение ситуации в энергосистеме

2024-07-09T16:49

2024-07-09T16:49

2024-07-09T16:49

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украина

денис шмыгаль

энергосистема украины

сво

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вс рф

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По его словам, льготные кредиты будут выдаваться также малому и среднему бизнесу на сумму до 150 миллионов и на срок до десяти лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. В планах у правительства есть и кредиты для крупного бизнеса на пять-семь лет под 14-16% годовых под залог оборудования. Помимо этого, к концу июля на объектах генерации завершится ремонт, что увеличит мощность в энергосистеме, а отключения будут не такими продолжительными, добавил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в четыре тысячи долларов – столько стоит энергетическое оборудование, очередь на покупку которого уже сформирована на год вперед.

https://ukraina.ru/20240703/1056035057.html

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новости, украина, денис шмыгаль, энергосистема украины, сво, обстрелы, вс рф