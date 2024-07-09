Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов - 09.07.2024 Украина.ру
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Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов - 09.07.2024 Украина.ру
Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
Правительство Украины намерено предоставлять кредиты для граждан в объеме до 480 тысяч гривен (более 1 миллиона рублей) для покупки и установки солнечных, ветровых установок, а также систем накопления электроэнергии. С этим премьер-министр страны Денис Шмыгаль связывает улучшение ситуации в энергосистеме
2024-07-09T16:49
2024-07-09T16:49
новости
украина
денис шмыгаль
энергосистема украины
сво
обстрелы
вс рф
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По его словам, льготные кредиты будут выдаваться также малому и среднему бизнесу на сумму до 150 миллионов и на срок до десяти лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. В планах у правительства есть и кредиты для крупного бизнеса на пять-семь лет под 14-16% годовых под залог оборудования. Помимо этого, к концу июля на объектах генерации завершится ремонт, что увеличит мощность в энергосистеме, а отключения будут не такими продолжительными, добавил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в четыре тысячи долларов – столько стоит энергетическое оборудование, очередь на покупку которого уже сформирована на год вперед.
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новости, украина, денис шмыгаль, энергосистема украины, сво, обстрелы, вс рф
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Энергосистема Украины, СВО, обстрелы, ВС РФ

Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов

16:49 09.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
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Правительство Украины намерено предоставлять кредиты для граждан в объеме до 480 тысяч гривен (более 1 миллиона рублей) для покупки и установки солнечных, ветровых установок, а также систем накопления электроэнергии. С этим премьер-министр страны Денис Шмыгаль связывает улучшение ситуации в энергосистеме
По его словам, льготные кредиты будут выдаваться также малому и среднему бизнесу на сумму до 150 миллионов и на срок до десяти лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации.
"На территориях, граничащих с зоной боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых", – сказано в телеграм-канале Шмыгаля.
В планах у правительства есть и кредиты для крупного бизнеса на пять-семь лет под 14-16% годовых под залог оборудования.
Помимо этого, к концу июля на объектах генерации завершится ремонт, что увеличит мощность в энергосистеме, а отключения будут не такими продолжительными, добавил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в четыре тысячи долларов – столько стоит энергетическое оборудование, очередь на покупку которого уже сформирована на год вперед.
Отопление батарея радиатор
3 июля, 15:44
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