Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
Правительство Украины намерено предоставлять кредиты для граждан в объеме до 480 тысяч гривен (более 1 миллиона рублей) для покупки и установки солнечных, ветровых установок, а также систем накопления электроэнергии. С этим премьер-министр страны Денис Шмыгаль связывает улучшение ситуации в энергосистеме
По его словам, льготные кредиты будут выдаваться также малому и среднему бизнесу на сумму до 150 миллионов и на срок до десяти лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации.
"На территориях, граничащих с зоной боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых", – сказано в телеграм-канале Шмыгаля.
В планах у правительства есть и кредиты для крупного бизнеса на пять-семь лет под 14-16% годовых под залог оборудования.
Помимо этого, к концу июля на объектах генерации завершится ремонт, что увеличит мощность в энергосистеме, а отключения будут не такими продолжительными, добавил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в четыре тысячи долларов – столько стоит энергетическое оборудование, очередь на покупку которого уже сформирована на год вперед.
3 июля, 15:44Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды Зиму без отопления прогнозируют жителям Украины, чьи квартиры находятся на девятых этажах. О том, что люди останутся также без водоснабжения сообщили председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и нардеп Алексей Кучеренко