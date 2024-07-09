"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
Лидеры Североатлантического альянса должны снять ограничения на применение западного оружия по территории России, а все ранее установленные "красные линии" должны быть ликвидированы. Об этом 9 июля заявили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
"Все ограничения, наложенные на Украину, на применение оружия против законных военных объектов должны быть сняты", – написал латвийский лидер на своей странице в соцсети Х*.
В свою очередь, Ландсбергис заявил, что при помощи такого способа Украина сможет доказать президенту России Владимиру Путину, что он не прав.
"Сейчас самое время доказать [Владимиру] Путину, что он не прав, предоставив Украине наше лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на такой глубине, на какой это необходимо", – сообщил в сети глава МИД Литвы.
Ранее сообщалось, что Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину.
*Заблокирован в РФ
5 июля, 17:25Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войнуНАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином, особенно после заключения стратегического договора России и КНДР. Поэтому будет бороться с незападными союзами и вести прокси-войны через партнеров по образцу Украины.