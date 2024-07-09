https://ukraina.ru/20240709/1056152532.html

"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ

"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ - 09.07.2024 Украина.ру

"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ

Лидеры Североатлантического альянса должны снять ограничения на применение западного оружия по территории России, а все ранее установленные "красные линии" должны быть ликвидированы. Об этом 9 июля заявили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

2024-07-09T16:24

2024-07-09T16:24

2024-07-09T16:24

новости

украина

латвия

россия

вооруженные силы украины

мид

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064613_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_071fccfa51ffc3020e693e0fc7dccb1d.jpg

В свою очередь, Ландсбергис заявил, что при помощи такого способа Украина сможет доказать президенту России Владимиру Путину, что он не прав. Ранее сообщалось, что Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину. *Заблокирован в РФПодробнее о том, что будет если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240705/1056095246.html

украина

латвия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, латвия, россия, вооруженные силы украины, мид, сво, война