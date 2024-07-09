"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ - 09.07.2024 Украина.ру
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"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ - 09.07.2024 Украина.ру
"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
Лидеры Североатлантического альянса должны снять ограничения на применение западного оружия по территории России, а все ранее установленные "красные линии" должны быть ликвидированы. Об этом 9 июля заявили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
2024-07-09T16:24
2024-07-09T16:24
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В свою очередь, Ландсбергис заявил, что при помощи такого способа Украина сможет доказать президенту России Владимиру Путину, что он не прав. Ранее сообщалось, что Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину. *Заблокирован в РФПодробнее о том, что будет если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240705/1056095246.html
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новости, украина, латвия, россия, вооруженные силы украины, мид, сво, война
Новости, Украина, Латвия, Россия, Вооруженные силы Украины, МИД, СВО, война

"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ

16:24 09.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Лидеры Североатлантического альянса должны снять ограничения на применение западного оружия по территории России, а все ранее установленные "красные линии" должны быть ликвидированы. Об этом 9 июля заявили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

"Все ограничения, наложенные на Украину, на применение оружия против законных военных объектов должны быть сняты", – написал латвийский лидер на своей странице в соцсети Х*.

В свою очередь, Ландсбергис заявил, что при помощи такого способа Украина сможет доказать президенту России Владимиру Путину, что он не прав.

"Сейчас самое время доказать [Владимиру] Путину, что он не прав, предоставив Украине наше лучшее оружие и разрешение поражать военные цели на такой глубине, на какой это необходимо", – сообщил в сети глава МИД Литвы.

Ранее сообщалось, что Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину.
*Заблокирован в РФ
Подробнее о том, что будет если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
Сергей Ермаков интервью
5 июля, 17:25
Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войнуНАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином, особенно после заключения стратегического договора России и КНДР. Поэтому будет бороться с незападными союзами и вести прокси-войны через партнеров по образцу Украины.
 
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