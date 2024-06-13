https://ukraina.ru/20240613/1055614476.html

Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну

Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну - 13.06.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну

Сейчас от издания The Telegraph поступила очередная "пугалка", что якобы американцы собираются перебросить в Европу триста тысяч своих военнослужащих. Триста тысяч военных — это готовая война, но они уже каждые полгода об этом объявляют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-13T04:20

2024-06-13T04:20

2024-06-13T04:20

новости

польша

прибалтика

ростислав ищенко

сша

запад

сво

война

россия

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

Сейчас Украина уже выдыхается, "вот-вот сложит лапки и пойдет на дно". Соответственно, российские силы, которые были брошены на Украину, можно будет переориентировать на другие направления. При необходимости - на Польшу, Прибалтику или ещё куда-либо, рассказал эксперт.Допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Прибалтикой, с Польшей, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда надо посмотреть, а как дальше будут развиваться события, добавил он.Содержать в Европе триста тысяч военнослужащих просто так - это очень дорогое удовольствие. То есть их могут перебросить в Европу только для того, чтобы они воевали. Но они каждые полгода об этом уже объявляют, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа

https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html

польша

прибалтика

сша

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, прибалтика, ростислав ищенко, сша, запад, сво, война, россия, вс рф