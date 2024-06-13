Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну - 13.06.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну
Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну - 13.06.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну
Сейчас от издания The Telegraph поступила очередная "пугалка", что якобы американцы собираются перебросить в Европу триста тысяч своих военнослужащих. Триста тысяч военных — это готовая война, но они уже каждые полгода об этом объявляют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T04:20
2024-06-13T04:20
новости
польша
прибалтика
ростислав ищенко
сша
запад
сво
война
россия
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Сейчас Украина уже выдыхается, "вот-вот сложит лапки и пойдет на дно". Соответственно, российские силы, которые были брошены на Украину, можно будет переориентировать на другие направления. При необходимости - на Польшу, Прибалтику или ещё куда-либо, рассказал эксперт.Допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Прибалтикой, с Польшей, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда надо посмотреть, а как дальше будут развиваться события, добавил он.Содержать в Европе триста тысяч военнослужащих просто так - это очень дорогое удовольствие. То есть их могут перебросить в Европу только для того, чтобы они воевали. Но они каждые полгода об этом уже объявляют, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, прибалтика, ростислав ищенко, сша, запад, сво, война, россия, вс рф
Новости, Польша, Прибалтика, Ростислав Ищенко, США, Запад, СВО, война, Россия, ВС РФ

Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну

04:20 13.06.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Сейчас от издания The Telegraph поступила очередная "пугалка", что якобы американцы собираются перебросить в Европу триста тысяч своих военнослужащих. Триста тысяч военных — это готовая война, но они уже каждые полгода об этом объявляют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Украина уже выдыхается, "вот-вот сложит лапки и пойдет на дно". Соответственно, российские силы, которые были брошены на Украину, можно будет переориентировать на другие направления. При необходимости - на Польшу, Прибалтику или ещё куда-либо, рассказал эксперт.
Допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Прибалтикой, с Польшей, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда надо посмотреть, а как дальше будут развиваться события, добавил он.

"Сейчас очередная пугалка поступила от The Telegraph, что американцы собираются перебросить в Европу триста тысяч своих военнослужащих. Ну, триста тысяч — это готовая война", - подчеркнул Ищенко.

Содержать в Европе триста тысяч военнослужащих просто так - это очень дорогое удовольствие. То есть их могут перебросить в Европу только для того, чтобы они воевали. Но они каждые полгода об этом уже объявляют, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
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