Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Сейчас от издания The Telegraph поступила очередная "пугалка", что якобы американцы собираются перебросить в Европу триста тысяч своих военнослужащих. Триста тысяч военных — это готовая война, но они уже каждые полгода об этом объявляют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Украина уже выдыхается, "вот-вот сложит лапки и пойдет на дно". Соответственно, российские силы, которые были брошены на Украину, можно будет переориентировать на другие направления. При необходимости - на Польшу, Прибалтику или ещё куда-либо, рассказал эксперт.
Допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Прибалтикой, с Польшей, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда надо посмотреть, а как дальше будут развиваться события, добавил он.
"Сейчас очередная пугалка поступила от The Telegraph, что американцы собираются перебросить в Европу триста тысяч своих военнослужащих. Ну, триста тысяч — это готовая война", - подчеркнул Ищенко.
Содержать в Европе триста тысяч военнослужащих просто так - это очень дорогое удовольствие. То есть их могут перебросить в Европу только для того, чтобы они воевали. Но они каждые полгода об этом уже объявляют, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
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