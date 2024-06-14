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Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД

Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД - 14.06.2024 Украина.ру

Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД

Литва рассматривает просьбу Киева об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом финскому агентству STT заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 14 июня, в ходе визита в Финляндию

2024-06-14T10:58

2024-06-14T10:58

2024-06-14T10:58

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По его словам, в настоящее время переговоры о ходе реализации проекта ведутся на техническом уровне.Ландсбергис добавил, что речь идет о возвращении военных инструкторов на Украину, поскольку они уже были там до начала спецоперации.Ранее глава МИД Литвы заявил, что его страна поддерживает инициативу Франции по вопросу размещения войск НАТО на территории Украины. Также заявил, что Киеву необходимо разрешить наносить удары с помощью западного оружия по российским военным объектам, расположенным на территории РФ.

https://ukraina.ru/20240531/1055416780.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, литва, украина, нато, инструктор