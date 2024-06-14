Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД - 14.06.2024 Украина.ру
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Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД
Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД - 14.06.2024 Украина.ру
Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД
Литва рассматривает просьбу Киева об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом финскому агентству STT заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 14 июня, в ходе визита в Финляндию
2024-06-14T10:58
2024-06-14T10:58
новости
литва
украина
нато
инструктор
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По его словам, в настоящее время переговоры о ходе реализации проекта ведутся на техническом уровне.Ландсбергис добавил, что речь идет о возвращении военных инструкторов на Украину, поскольку они уже были там до начала спецоперации.Ранее глава МИД Литвы заявил, что его страна поддерживает инициативу Франции по вопросу размещения войск НАТО на территории Украины. Также заявил, что Киеву необходимо разрешить наносить удары с помощью западного оружия по российским военным объектам, расположенным на территории РФ.
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новости, литва, украина, нато, инструктор
Новости, Литва, Украина, НАТО, инструктор

Литва ведет переговоры об отправке военных инструкторов на Украину - глава МИД

10:58 14.06.2024
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Литва рассматривает просьбу Киева об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом финскому агентству STT заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 14 июня, в ходе визита в Финляндию
По его словам, в настоящее время переговоры о ходе реализации проекта ведутся на техническом уровне.
Ландсбергис добавил, что речь идет о возвращении военных инструкторов на Украину, поскольку они уже были там до начала спецоперации.
Ранее глава МИД Литвы заявил, что его страна поддерживает инициативу Франции по вопросу размещения войск НАТО на территории Украины. Также заявил, что Киеву необходимо разрешить наносить удары с помощью западного оружия по российским военным объектам, расположенным на территории РФ.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
31 мая, 16:44
Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии Литва не выступает против атак украинской армии на территорию Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 31 мая
 
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